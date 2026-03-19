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日夜溫差大影響健康 中醫師自創「春陽功」助調節體質

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
日夜溫差大影響健康，衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴自創「春陽功」助調節體質。圖／朴子醫院提供
日夜溫差大影響健康，衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴自創「春陽功」助調節體質。圖／朴子醫院提供

今年春分3月20日恰逢農曆二月初二「龍抬頭」，也就是民間土地公生日「頭牙」。衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴今天分享養生秘訣，春天五行屬木，與人體肝氣相應，養生重在疏肝理氣、生發陽氣，自創簡易「春陽功」，適度調養有助穩定情緒，為全年健康奠基。

李昌諴指出，今年初春氣候變化明顯，白天偏熱、夜晚轉涼，日夜溫差大，增加人體調適負擔，古籍黃帝內經有「冬傷於寒，春必病溫」之說，提醒民眾在季節交替期間應加強保健，避免外邪入侵，降低感冒及呼吸道不適風險。

為推廣簡單易行的養生方式，李昌諴結合日照、呼吸吐納及平甩拍打等概念，攜手長生學嘉義縣理事長鄭權宏及嘉義市理事長蘇振生討論設計出「春陽功」，又稱向陽功，強調透過規律動作與自然能量結合，可促進氣血循環，提升身體活力。

李昌諴建議，可把握上午9時至11時陽光較溫和時段練習，走出戶外面向陽光，讓眉心（印堂穴）、鼻尖（素髎穴）、胸口（膻中穴）及雙掌（心勞宮穴）等「五心」向陽，頭部微仰30度，雙臂張開，搭配深呼吸與輕拍胸背，有助疏肝解鬱、促進氣血運行。

李昌諴也說，中醫五行理論認為「木剋土」，春季肝氣旺盛，易影響脾胃功能，提醒可多留意飲食習慣，盡量避免過多生冷食物，可適量攝取山藥、地瓜等養胃食材，透過內外調養，維持身心穩定，迎接春季氣候變化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

飲食習慣 理事長 養生 春分 龍抬頭 土地公 五行

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