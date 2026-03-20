清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

殺破狼2026年3月23日～3月29日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係運勢佳，在人際關係宮位的冥王星相位良好，不論是生活、社團或是工作，你意識到自己有一個強而有力的團隊，組織堅若磐石，會以成為這個團隊的一分子為榮。 金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，要結清掉某個很久沒使用的戶頭，赫然發現裡頭存了不少錢，足夠你過好一陣子。某些白羊座則是有外快可以增加收益。 家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，討厭的鄰居最近似乎出國了，生活空間感到寧靜安心。某些白羊座最近要搬家或是買賣房子，會找到不錯的物件，或是將老屋賣個好價錢。 本週須注意的部分 健康運方面，太陽、金星、土星、海王星齊聚命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎。注意筋骨、牙齒、皮膚方面的問題，會需要花很久的時間矯治，心血管方面較弱，睡眠狀況不佳，需特別重視身心靈健康。

2026-03-22 00:08