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清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照
今年清明節是4月5日，許多民眾會返鄉掃墓。命理師小孟老師在臉書發布影片，透露清明當天容易「卡到陰」的4個生肖，也分享清明掃墓時的11個禁忌，只要避免以下的行為，當天就不會出問題。
容易卡到陰的四生肖
生肖馬
建議少去山邊、溪流邊，不然容易被煞氣影響。
生肖鼠
不要去大樹底下或是森林覆蓋之地。
生肖牛
要避免去焚燒紙錢的地方，如果清明節碰到很多人燒紙錢，盡量要避開，同時也要避免去很冷的地方。
生肖兔
不要去無人居住的老宅。
清明要留意的禁忌：
一、當天別進出老宅。
二、掃墓要下午5點前完成。
三、不要去有祖先牌位的朋友家。
四、掃墓完不要直接回家、當天要禁慾。
五、禁止打麻將，特別是有牌位的地方。
六、喇叭聲不要太大，怕會吵到祖靈。
七、別拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦4種水果。
八、不要買鞋穿上山，因為鞋音同「邪」
九、不要去墓地拍攝照片，避免拍到不好的東西。
十、當天生日的人不要去掃墓，因為生日是喜氣，掃墓比較陰氣一些。
十一、不要拜別人家的墓。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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