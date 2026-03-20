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清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師小孟老師透露清明當天容易「卡到陰」的4個生肖，也分享清明掃墓時的11個禁忌。圖／AI生成
命理師小孟老師透露清明當天容易「卡到陰」的4個生肖，也分享清明掃墓時的11個禁忌。圖／AI生成

今年清明節是4月5日，許多民眾會返鄉掃墓命理師小孟老師在臉書發布影片，透露清明當天容易「卡到陰」的4個生肖，也分享清明掃墓時的11個禁忌，只要避免以下的行為，當天就不會出問題。

容易卡到陰的四生肖

生肖馬

建議少去山邊、溪流邊，不然容易被煞氣影響。

生肖鼠

不要去大樹底下或是森林覆蓋之地。

生肖牛

要避免去焚燒紙錢的地方，如果清明節碰到很多人燒紙錢，盡量要避開，同時也要避免去很冷的地方。

生肖兔

不要去無人居住的老宅。

清明要留意的禁忌：

一、當天別進出老宅。

二、掃墓要下午5點前完成。

三、不要去有祖先牌位的朋友家。

四、掃墓完不要直接回家、當天要禁慾。

五、禁止打麻將，特別是有牌位的地方。

六、喇叭聲不要太大，怕會吵到祖靈。

七、別拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦4種水果。

八、不要買鞋穿上山，因為鞋音同「邪」

九、不要去墓地拍攝照片，避免拍到不好的東西。

十、當天生日的人不要去掃墓，因為生日是喜氣，掃墓比較陰氣一些。

十一、不要拜別人家的墓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 掃墓 清明節 生肖

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