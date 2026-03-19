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好命難擋！「3生肖」注定一生錢多、長壽、貴人多

聯合新聞網／ 非貓不可
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人生在世，命運各有不同，有些人似乎天生自帶福氣，不僅財運旺盛、壽命長久，身邊更是貴人環繞，事業、生活都能順風順水，令人羨慕不已，一起來看看是哪幾個生肖能有如此好命。

第三名：龍

氣場強大的屬龍人，果敢有志氣，努力又進取，充滿自信的他們，無論在哪個領域，都能有很不錯的表現，屬龍人擁有領導者的氣質與遠見，往往在中年之後能運勢大開，名利雙收，他們命中常能得貴人相助，就算遭逢困境，也能逢凶化吉，再加上他們注重健康與修養，懂得平衡生活壓力，因此壽命普遍長久，晚年福祿雙全，可謂是人生贏家。

第二名：雞

善於言談，講求效率的屬雞人，聰慧有條理，細心又負責，對於事業與金錢的掌握力極強，他們擅於投資理財，往往能在別人還未察覺時，就搶得先機，賺得滿滿財富，同時屬雞人也非常注重形象與健康，懂得保養和養生之道，精神氣色常年保持良好，雖然人生中難免有起伏，但多半能靠自身努力與貴人提攜而化解，最終實現財富與幸福兼得的好命人生。

第一名：鼠

做事積極，勤奮努力的屬鼠人，頭腦最為靈活，他們的理財觀念很強，善於運籌帷幄，懂得規劃未來，積少成多，財運通常穩定成長，且屬鼠人待人圓融得體，因此人緣也很不錯，總能吸引貴人相助，無論在職場或生活上都不乏支持者，再加上他們生活節制，注重健康保養，所以壽命普遍較長，屬鼠人是命中藏福，越活越旺，典型的長壽又多福之命。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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