3月20日龍抬頭！命理師曝「必做3事」掃除霉運旺整年、加碼12生肖幸運色

2026年3月20日，正逢農曆二月二日是龍抬頭的日子，又逢二十四節氣中的「春分」，更是土地公的聖誕，命理專家艾菲爾老師在臉書發文，透露想在這天增加運勢的三個方法，更分享12生肖穿衣的「幸運色」，幫助民眾在當天成功轉運、財運水漲船高。

一、理髮／剃龍頭 鴻運當頭

民間習俗中，正月不能動刀理髮，因此農曆二月二日便成為理髮的絕佳日子，當天理髮象徵「剃龍頭」，剪去一年的頹廢與晦氣，讓你煥然一新，並與春天的木氣結合，幫助你的運勢更加蓬勃、整年都好運連連。

二、吃龍食／舌尖上的吉祥盛宴

龍抬頭這天的飲食都加上了獨特的名稱，幫你增添好運。吃麵條代表「龍鬚」，助你順心如意、長壽綿延；吃餛飩代表「龍眼」，能保佑事業和學業進步；吃水餃意指「龍耳」，保佑你獲得更多機會；吃春餅意謂「龍鱗」，能夠防小人並穩住財庫；吃飯代表「龍子」，讓你的家庭與事業都豐收；吃爆米花表示「金豆開花」，象徵增加財富、好運大開。

三、早起朝東方青龍祈願

春分時東方屬木，是生機最旺盛的方位，可以在心中默念心願，祈求平安、事業突破等等，透過春分的磁場獲得身心平衡。

12生肖春分後的好運色彩（可以選對應顏色穿搭）：

生肖鼠

珍珠白與湖水藍，能幫助你在混亂中取得商機。

生肖牛

亮橙色與大地色，幫你增加行動力、付出有回報。

生肖虎

墨綠色與青翠色，讓你事業如虎添翼、取得更多靈感。

生肖兔

櫻花粉與薰衣草紫，幫助你發揮人緣魅力、獲得貴人幫助。

生肖龍

正紅色與金黃色，使你自信心更強、展現王者氣息。

生肖蛇

銀灰色與淺綠色，助你維持低調與智慧，在變動中守住財庫。

生肖馬

亮黃色與葡萄紫，幫你在事業上大放異彩、提升事業運與貴人運。

生肖羊

咖啡色與米白色，助長事業運、迎接貴人運。

生肖猴

天藍色與金屬銀，幫你在複雜的人際關係中化繁為簡。

生肖雞

土黃色與古銅色，讓你腳踏實地、規劃更長遠的理財目標。

生肖狗

磚紅色與深灰色，增加職場上的耐心並防備競爭者。

生肖豬

草綠色與純白色，讓你煥發活力、適合開展全新的計畫或出門旅遊。

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