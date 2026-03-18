快訊

LINE免費新功能+1！「LINE行事曆」登場添3亮點 1句日期時間就能建行程

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

總是愛裝窮？ 「4大星座男」懶散又自私 射手榜上有名！

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座男生特別喜歡裝窮。 圖／pakutaso
有些星座男生特別喜歡裝窮。 圖／pakutaso

最近星座圈有個熱門話題，那就是「哭窮男」。根據「搜狐網」指出，有些男生一遇到錢的問題，就喜歡把自己說得很慘，甚至靠這招博取同情。這其實和性格有關，尤其有幾個星座男最容易出現這種情況。想知道是哪四個嗎？一起來看看他們的特質吧！

金牛座：重視物質，壓力來時放大困境

金牛座男性普遍重視物質生活品質，對金錢與安全感有較高需求。一旦面臨經濟壓力，容易產生強烈焦慮與不安。

在這種情況下，他們有時會透過誇大自身困境的方式來尋求理解與同情。雖然這樣的表達可能暫時減輕心理壓力，但長期而言，可能影響他人對其真實狀況的信任。

雙子座：擅長表達，轉移焦點的應對方式

雙子座男性口才靈活、反應敏捷，擅長吸引他人注意。在面對經濟問題時，他們可能會以「哭窮」作為一種策略，藉此轉移焦點，避免正面面對自身困境。

這種方式雖然能在短時間內減輕壓力，但若長期依賴，反而可能讓問題持續累積，難以真正解決。

處女座：謹慎理財，卻以低調掩飾焦慮

處女座男性向來以細心與謹慎著稱，對金錢管理也相對保守。然而，當經濟壓力出現時，他們內心的不安可能比外表更加強烈。

因此，有些人會選擇以「哭窮」來掩飾內在焦慮。這種做法雖有助於暫時紓壓，但也可能在無形中錯失資源與機會。

射手座：樂觀外表下的逃避傾向

射手座男性多半給人開朗、愛自由的印象，喜歡享受生活。然而，當現實中的經濟問題出現時，他們有時會以「哭窮」來掩蓋內心的不安與尷尬。

這種帶有逃避性的應對方式，雖然能短暫減輕壓力，但長期來看，可能影響其在現實層面的發展與機會掌握。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

條件再好也沒用？「3星座」總在愛情裡翻車 容易熬成剩男剩女

看起來慢半拍其實最會賺！4生肖今年運勢翻紅 屬牛、狗上榜

12星座最喜歡聊什麼？火象愛熱度 風象迷戀冷知識

明明有錢從不炫富！4生肖「低調奢華」...牛不張揚、龍有格局、他天生招財

相關新聞

清明前夕除墳驚見60年蔭屍 專家示警恐「呷子孫」

近期不少民眾開始掃墓祭祖，台南卻傳出有民眾在清明節前夕進行除墳事宜，不料開棺一看，已下葬60年長輩屍體竟未腐化，成了蔭屍。民俗專家廖大乙說，在民間相傳蔭屍會「呷子孫」，建議盡快火化進塔，以免影響後代子孫及家運。

總是愛裝窮？ 「4大星座男」懶散又自私 射手榜上有名！

最近星座圈有個熱門話題，那就是「哭窮男」。根據「搜狐網」指出，有些男生一遇到錢的問題，就喜歡把自己說得很慘，甚至靠這招博取同情。這其實和性格有關，尤其有幾個星座男最容易出現這種情況。想知道是哪四個嗎？一起來看看他們的特質吧！

春分一到運勢翻紅！3招開啟好運 這幾個生肖準備轉運

春分，是二十四節氣中最講求「平衡」的一站。這一天晝夜幾乎等長，陰陽之氣重新校準，天地之間有一種萬物漸盛、人心也開始舒展的氣息。對現代人來說，春分不只是春天過了一半，更像是生活節奏重新對拍的提醒：該整理

3月份生命靈數分析：3號單身者桃花旺盛 9號人別努力過頭

3月份的生命靈數分析顯示，3號單身者桃花運勢旺盛，但來自外界的追求可能不如預期，需謹慎應對。9號人則面臨情緒挑戰，切忌過度努力，應專注於內心的寧靜與穩定。各生命靈數人群的運勢指引提供了寶貴的生活建議。

條件再好也沒用？「3星座」總在愛情裡翻車 容易熬成剩男剩女

在愛情的世界裡，有人順風順水，也有人總在關鍵時刻擦身而過。從星座性格的角度來看，某些人並非沒有魅力，而是因為個性特質，使得感情之路多了幾分波折與考驗。「搜狐網」指出，有3個星座在無形之中，較容易與穩定關係擦肩而過，可能陷入長期單身狀態。

周五「龍抬頭」8大開運傳統習俗 吃這主食讓你招來八方貴人

今年國曆3月20日是農曆二月初二，俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙解釋，中華文化以農立國，此節氣介於「雨水」、「驚蟄」、「春分」之間，不少區域已開始進入雨季，而農曆二月初二相傳是「龍欲升天」之日，農民藉由向龍祈求雨水，帶來一年豐收、平安與順遂，龍抬頭也有一些民俗傳統習俗，可帶來財氣、招來貴人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。