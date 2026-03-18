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春分一到運勢翻紅！3招開啟好運 這幾個生肖準備轉運

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春分一到運勢翻紅！3招開啟好運，這幾個生肖準備轉運(圖片來源：Shutterstock)
春分一到運勢翻紅！3招開啟好運，這幾個生肖準備轉運(圖片來源：Shutterstock)

春分，是二十四節氣中最講求「平衡」的一站。這一天晝夜幾乎等長，陰陽之氣重新校準，天地之間有一種萬物漸盛、人心也開始舒展的氣息。對現代人來說，春分不只是春天過了一半，更像是生活節奏重新對拍的提醒：該整理的整理，該前進的前進，該修補的關係也可以慢慢回暖。2026年春分的國曆運勢區間為2026年3月20日至2026年4月4日，這段時間特別適合調整能量場、廣結善緣，讓接下來的運勢走得更穩、更順。

圖片來源：科技紫微網

如何在春分招好運

第一招：接春分水

在春分前一天晚上，將裝滿乾淨水的容器放在戶外接收晨露，隔天早晨收回，這便是「春分水」。此水蘊含大地與宇宙的能量，能提升個人磁場，帶來財運與智慧。可用於洗臉、插花或泡茶，讓生活更順遂。

第二招：在春分前後踏青賞花，替自己補上人緣與桃花氣

春分日的午時（11點至13點），用紅紙蓋上個人或公司印章，帶到廟宇上香祈福，然後將紅紙焚化，象徵去舊迎新，開啟好運。這個儀式有助於事業突破，消除阻礙，提升財運與職場發展。

第三招：迎接晨光開運法

春分日清晨（辰時7點至9點），面向東方（日出方向），深呼吸並靜心冥想3分鐘，讓陽光充滿全身，感受春天的能量。這不僅能提升個人正能量，還能帶來事業、愛情與健康的轉機。

哪些生肖在春分前後轉運

生肖羊

春分前後，生肖羊的人緣與靈感會一起上線，整個人散發出一種溫柔但有內容的吸引力。單身者容易透過朋友介紹、聚會往來，認識條件不錯又聊得來的對象；有伴者則會感受到感情升溫，適合談未來、談承諾，把關係往更穩定的方向推進。工作上你有不少好點子，也比較容易遇到願意支持你的人，但記得別只停在腦中小宇宙，真正寫成計畫、排出步驟，運勢才不會只開花不結果。

生肖狗

春分這波最有「旺到發亮」感的生肖之一，就是狗。你在這段時間特別容易被看見，也容易被信任，無論在朋友圈、職場或合作場合，都有種講話自然有人買單的氣勢。單身者的桃花不只是數量增加，重點是品質也不錯，很有機會遇見值得慢慢發展的人；有伴者則適合一起社交、一起開拓生活圈，感情會在互動與陪伴中越來越有默契。事業上尤其利於談合作、談資源、談分工，但記得白紙黑字要清楚，別因為氣氛太好就少了細節。財運穩中帶升，正財表現佳，副業與外快也可能傳來好消息。

生肖豬

春分對生肖豬來說，是才華浮出水面、貴人也願意靠近的時刻。你原本不是沒實力，只是前陣子比較像在暖機，到了春分前後，終於有種被看見、被肯定的感覺。單身者容易吸引到欣賞你能力與個性的人，不只是看外表，而是真的覺得你很可靠；有伴者則更有默契，適合一起談家庭安排、理財計畫，關係會朝更成熟的方向走。工作上靈感與資源同步到位，主動一點反而更有收穫，不要再把機會讓給比較會講話的人。財運表現不差，談加薪、談合作分潤都有機會，但要記得守住界線，別因為心軟而借錢借出壓力。

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