殺破狼週運勢／白羊人際關係運勢佳 2星座偏財運旺盛

殺破狼2026年3月23日～3月29日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的冥王星相位良好，不論是生活、社團或是工作，你意識到自己有一個強而有力的團隊，組織堅若磐石，會以成為這個團隊的一分子為榮。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，要結清掉某個很久沒使用的戶頭，赫然發現裡頭存了不少錢，足夠你過好一陣子。某些白羊座則是有外快可以增加收益。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，討厭的鄰居最近似乎出國了，生活空間感到寧靜安心。某些白羊座最近要搬家或是買賣房子，會找到不錯的物件，或是將老屋賣個好價錢。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、金星、土星、海王星齊聚命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎。注意筋骨、牙齒、皮膚方面的問題，會需要花很久的時間矯治，心血管方面較弱，睡眠狀況不佳，需特別重視身心靈健康。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、土星、海王星齊聚心靈宮位，與暗戀的人進展到曖昧階段，偶而有肢體上的觸碰也很愉快，不過自己還是屬於被動的那一方，在關係尚未明朗化之前，不會想主動告白。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的木星相位良好，面試新工作，專業能力與顯赫的經歷成為搶手的人才，同時會收到好幾個單位的錄取通知。報考公職的金牛座，會通過門檻，拿到執業證照，或進入公營機構服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與水星齊聚在人際關係宮位，太多交際應酬的邀約，把自己私人的時間稀釋掉，對於無意義的聚會感到疲勞。某些金牛座則可能在網路上與陌生人為了意氣之爭筆戰，其實只是在浪費自己的時間。

健康運方面，太陽、金星、土星、海王星齊聚精神宮位，內心有些壓力一直睡不好，常做噩夢或是很淺眠。天王星在命宮行進，注意內分泌與腺體方面的毛病。

雙子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，太陽、金星、土星、海王星齊聚人際關係宮位，即便有些人刻意打壓，不過很多朋友還是站在自己這邊。某些雙子座則是很得長輩信賴，交付很多重要的事情讓你執行。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，工作能力受到肯定，薪資一直上調，或是會領到許多額外的加給，手頭因此寬裕許多，自己接案創業的雙子座，業務量直線上升，收益也跟著增加。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，會研究十分冷僻的題目，反而在各種譁眾取寵的論文中一支獨秀，受到指導者的重視。某些雙子座則是在學校獨來獨往，同學或教授卻無法忽視你的存在。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與火星齊聚志業宮位，工作量暴增，雖然已經以非常有效率的方式把事務完成，卻還是不斷湧進要處理的文件。某些雙子座則需要經常跟上司溝通，但最後雙方總是各執己見，不歡而散。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，太陽、金星、土星、海王星齊聚志業宮位，工作能力受到重視，會升任管理職的位置，待遇也比過去更好。某些巨蟹座會找到自己新的專長，轉換到跟先前完全不同的領域發展。

遠行運佳，水星與火星齊聚在遠行宮位，到海外旅遊，有效率的走遍想去朝聖的地方打卡。某些巨蟹座會自己駕駛車輛到處遊覽，會覺得比較自由，不受到限制。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，走出同溫層，聽聽和你觀點不同的想法，可學到更多新的見聞。某些巨蟹座會經常與ＡＩ對話，反而發現自己看不到的盲點。

本週須注意的部分

健康運方面，木星落在命宮，注意肝功能的問題，過度熬夜、飲酒，可能增加肝臟負擔。同時容易發福，盡量少吃零食。冥王星落在疾厄宮位，注意私密處的清潔與保養，多攝取水分，避免發炎。

獅子座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的天王星與在夥伴宮位的冥王星有良好連結，團隊共同合作，處理危機，可化險為夷。某些獅子座則是需要學著使用最新的技術，未來成為工作的利器。

遠行運佳，金星、太陽、土星、海王星齊聚在遠行宮位，以搭乘渡輪或是觀光火車的方式旅行，不但飽覽窗外美景，還能品嚐昂貴的美食。某些獅子座會入住高級溫泉旅店，享受奢華的服務與設施。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與水星齊聚財務宮位，個資外洩，信用卡遭到盜刷，必須趕緊停卡止損。某些獅子座有一些很久未使用的帳號，不知為何被列為警示戶頭，必須到警局說明一些問題，覺得很倒霉。

健康運方面，火星與水星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統不適。火氣較大，容易嘴破或長痘痘，並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別小心人身安全。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在財務宮位，有小小的偏財運，記得對發票，中獎機率高。有投資習慣的處女座，標的物指數終於有所成長，可選在適當時機獲利了結。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，目前研究十分前衛、先進的題目，將會成為未來社會與科技的趨勢，論文受到指導者重視，會有機會登上重要的期刊。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與水星齊聚感情宮位，總因為一點小衝突，引發劇烈的爭吵，對於這段關係感到疲勞，卻也沒有什麼非分離不可的原因。某些處女座渴望雙方關係更為親密，但說不出口，也無法採取行動，每天空虛寂寞覺得冷。

健康運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在疾厄宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎。容易罹患慢性疾病，特別需要注意心血管方面的問題，以及睡眠障礙、心理方面的健康。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在感情宮位，目前的愛情有些禁忌存在，卻還是不顧一切的投入，對方能給予一點回應，會讓你欣喜若狂。感情穩定的天秤座，逃離種種壓力，兩人終於能單獨相處，每一刻都值得珍惜。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，電子載具突然跳出統一發票中獎訊息，感覺愉悅，有投資習慣的天秤座，投資標的止跌回升，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與水星齊聚工作宮位，文件、事務堆積如山，每天處理不完，天天需要加班。某些天秤座職場不友善，常與同事、上司發生衝突，工作不愉快。

健康運方面，火星與水星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，火氣較大，容易嘴破或長痘痘，並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統不適。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在工作宮位，即使覺得在職場的責任很吃重，還是會因為有人釋出善意，感到欣慰。某些天蠍座則是承接光鮮亮麗的工作，與知名廠商合作，受到同事羨慕。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會給自己較長的假期，到海外旅行、交換學生、打工渡假、留學，逃離忙碌的生活。某些天蠍座則會在這段時間頻頻到海外考察，甚至有移民，或是到國外置產的打算。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人發生誤會，兩人發生爭執，試圖溝通也無效，覺得沮喪。某些天蠍座則是過於躁進，感情尚未成熟就試圖與對方發生關係，會把曖昧對象嚇跑。

健康運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在健康宮位，工作長時間過勞，容易罹患慢性疾病，需注意心血管方面的問題。當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在戀愛宮位，與曖昧對象互訴衷曲，雙方關係明朗化，會正式交往。感情穩定的射手座，有計畫生育小孩，目前正在備孕中。

金錢運方面，木星在財務宮位順行，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的射手座，投資標的一直上揚，帳面資產不斷增加，若獲利了結，可賺到好幾倍的財富。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，目前在研發最新進的產品，已經小有斬獲，能力受到重視。某些射手座危機處理得宜，收拾掉許多爛攤子，會是同事依賴的對象。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星與火星齊聚家宅宮位，注意居住空間家電與爐火的使用，同時當心門戶安全，容易遭宵小闖入。親人經常無理取鬧，越溝通越糟糕，家庭氣氛不太好。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在家宅宮位，居住空間全面修繕完成，生活煥然一新，某些摩羯座生病的的親人身體康復，照顧重擔卸下，家中恢復了平靜。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，邂逅一個可靠的對象，兩人會以結婚為前提交往。感情穩定的摩羯座正準備與心愛的人走向人生下半場，決定廝守一生。

本週須注意的部分

交通運方面，水星與火星齊聚交通宮位，出門當心與人發生行車糾紛，行車記錄器一定要確認正常運作，以備不時之需。被開罰單的機率也較高，不論走路、搭乘大眾運輸工具，都需特別注意安全。

學習運方面，水星與火星齊聚學習宮位，學習新事物很容易上手，但只有三分鐘熱度，浪費掉許多學費。還是學生的摩羯座，與老師處不好，作業成績常拿到低分，覺得受到威權霸凌。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，金星、太陽、土星、海王星齊聚在旅遊宮位，會入住高級的溫泉旅店，享受美食以及各種奢華的設施。某些水瓶座會以搭乘郵輪或觀光火車的方式遊覽某些區域的風景，一面在舒適的空間品嚐美食佳餚。

工作運佳，在工作宮位的木星相位良好，面試宮位又有金星、太陽、土星、海王星齊聚，面試運極佳，有機會轉換到待遇更好的單位工作。工作穩定的水瓶座，可在此時談妥新合約，重要的案件塵埃落定。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與火星齊聚金錢宮位，需要更換昂貴的電器用品，荷包大失血。某些水瓶座努力省吃儉用存錢，卻因為一些突發事件，有額外開銷，又成了月光族。

交通運方面，金星、太陽、土星、海王星齊聚在交通宮位，出門在外容易迷路，或是搭錯車，轉錯站，通勤不順。某些水瓶座很容易被開罰單，需特別注意交通警示號誌。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，金星、太陽、土星、海王星齊聚在金錢宮位，工作有許多加給，使得荷包寬裕許多。某些雙魚座多接了一些外快，很快拿到報酬，對於改善經濟狀況不無小補。

感情運佳，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，追求者眾多，脫單的機率很高。感情穩定的雙魚座，可能已經懷有身孕，或是與喜歡的人一起收養寵物，生活更為溫馨。

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，目前選修十分前衛、先進的科目，遇到非常優秀的指導者，吸收非常新的觀念與知識。某些雙魚座在學校功課雖然不是名列前茅，卻因為一些特殊藝能才藝，受人矚目。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與火星齊聚命宮，火氣較大，容易嘴破或長痘痘，並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統不適。

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