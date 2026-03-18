快訊

經典賽／不斷更新！9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

LINE免費貼圖4款！2款免任務快下載 麥當勞藏台灣國語＋諧音哏圖超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

條件再好也沒用？「3星座」總在愛情裡翻車 容易熬成剩男剩女

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的個性特質，會讓感情之路多了幾分波折與考驗。 圖／pakutaso
有些星座的個性特質，會讓感情之路多了幾分波折與考驗。 圖／pakutaso

在愛情的世界裡，有人順風順水，也有人總在關鍵時刻擦身而過。從星座性格的角度來看，某些人並非沒有魅力，而是因為個性特質，使得感情之路多了幾分波折與考驗。「搜狐網」指出，有3個星座在無形之中，較容易與穩定關係擦肩而過，可能陷入長期單身狀態。

牡羊座：熱情直率，卻可能過於衝動

牡羊座向來以熱情、直接、不拘小節著稱。然而，這樣的性格在感情表達上，有時會顯得過於急切甚至衝動。當情緒來得太強烈，反而可能讓對方感到壓力，進而退縮。

此外，牡羊座在面對感情挫折時，偶爾傾向選擇逃避，而非積極處理問題。這種反應容易讓他們逐漸失去耐心，導致關係停滯甚至中斷，進而在感情中處於較為被動的位置。

雙子座：多變靈活，卻難以穩定關係

雙子座以聰明機靈、善於溝通與變化多端聞名。不過，這樣的多變特質有時也會讓他們難以確定真正適合自己的對象。

在追求新鮮感的過程中，雙子座可能忽略了建立穩定情感基礎的重要性。同時，當感情出現問題時，他們有時會傾向逃避，而非正面解決。這樣的態度容易讓他們逐漸失去主導權，使關係陷入停滯或疏離。

天蠍座：深沉內斂，卻不易敞開心扉

天蠍座常被認為神秘、深沉且重感情。然而，這種內斂與防備心，也可能成為感情發展的阻礙。他們不輕易打開心房，讓他人難以真正靠近，可能因此錯過合適的對象。

另外，天蠍座在面對問題時，往往選擇獨自承受，不習慣向外求助。雖然展現出強烈的獨立性，但也可能因此在感情中感到孤單，甚至影響關係的進一步發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

討厭獨處！沒社交不能活三星座…巨蟹當心靈依靠、這星座八卦最快樂

12星座最喜歡聊什麼？火象愛熱度 風象迷戀冷知識

感情相處久了熱情減退？「3星座」最容易厭倦平凡日常

超正能量！「3大星座」很少負面思考 氣場強到吸引好事

相關新聞

清明前夕除墳驚見60年蔭屍 專家示警恐「呷子孫」

近期不少民眾開始掃墓祭祖，台南卻傳出有民眾在清明節前夕進行除墳事宜，不料開棺一看，已下葬60年長輩屍體竟未腐化，成了蔭屍。民俗專家廖大乙說，在民間相傳蔭屍會「呷子孫」，建議盡快火化進塔，以免影響後代子孫及家運。

春分一到運勢翻紅！3招開啟好運 這幾個生肖準備轉運

春分，是二十四節氣中最講求「平衡」的一站。這一天晝夜幾乎等長，陰陽之氣重新校準，天地之間有一種萬物漸盛、人心也開始舒展的氣息。對現代人來說，春分不只是春天過了一半，更像是生活節奏重新對拍的提醒：該整理

3月份生命靈數分析：3號單身者桃花旺盛 9號人別努力過頭

3月份的生命靈數分析顯示，3號單身者桃花運勢旺盛，但來自外界的追求可能不如預期，需謹慎應對。9號人則面臨情緒挑戰，切忌過度努力，應專注於內心的寧靜與穩定。各生命靈數人群的運勢指引提供了寶貴的生活建議。

條件再好也沒用？「3星座」總在愛情裡翻車 容易熬成剩男剩女

在愛情的世界裡，有人順風順水，也有人總在關鍵時刻擦身而過。從星座性格的角度來看，某些人並非沒有魅力，而是因為個性特質，使得感情之路多了幾分波折與考驗。「搜狐網」指出，有3個星座在無形之中，較容易與穩定關係擦肩而過，可能陷入長期單身狀態。

周五「龍抬頭」8大開運傳統習俗 吃這主食讓你招來八方貴人

今年國曆3月20日是農曆二月初二，俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙解釋，中華文化以農立國，此節氣介於「雨水」、「驚蟄」、「春分」之間，不少區域已開始進入雨季，而農曆二月初二相傳是「龍欲升天」之日，農民藉由向龍祈求雨水，帶來一年豐收、平安與順遂，龍抬頭也有一些民俗傳統習俗，可帶來財氣、招來貴人。

每日星座運勢／金牛憑藉才藝的表現 獲讚賞與重視

2026-03-18牡羊座短評：事業運極佳。【整體運★★★★☆】高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。