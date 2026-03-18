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周五「龍抬頭」8大開運傳統習俗 吃這主食讓你招來八方貴人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今年3月20日農曆二月初二，俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙分享此日的民俗習慣。圖／本報資料照
今年3月20日農曆二月初二，俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙分享此日的民俗習慣。圖／本報資料照

今年國曆3月20日是農曆二月初二，俗稱「龍抬頭」，命理師楊登嵙解釋，中華文化以農立國，此節氣介於「雨水」、「驚蟄」、「春分」之間，不少區域已開始進入雨季，而農曆二月初二相傳是「龍欲升天」之日，農民藉由向龍祈求雨水，帶來一年豐收、平安與順遂，龍抬頭也有一些民俗傳統習俗，可帶來財氣、招來貴人。

「龍抬頭」八大開運習俗，分述如下：

一、剃龍頭：

農曆二月初二借龍王之喜氣，幫小孩剃頭，為剃舊迎新「剃喜頭」，用龍抬頭吉時（2026年是辰時上午7時至9時，巳時上午9時至11時，未時下午1時至3時）剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日吉時剃頭，能剃出好運。

二、引龍錢:

2026年「財帛星」在東方，準備空水瓶，瓶內放置268元銅板，到家或公司附近銀行的飲水機裝水，裝滿水瓶，將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司。

剩餘的水可加入家或公司水龍頭的水，裝滿該瓶，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，然後放在大門客廳內斜對角，藏風聚氣的「聚財位」，或「財帛星」東方，放置49天，財氣就能像龍一飛沖天，財運旺旺來。

三、吃豬頭肉：

龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的象徵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

四、吃麵條：

麵條一根一根，很像龍鬚，龍抬頭日吃麵條，象徵扶龍鬚能長命百歲。

五、吃水餃：

水餃包起來後很像耳朵，龍抬頭日吃水餃，稱為吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。

六、吃米飯：

米飯一粒一粒，種子象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

七、吃春餅：

春餅一片一片，很像龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後象徵有強大磁場護體，讓身體健康，保佑平安。

八、吃點心：

在這一天要吃「迎富貴果子」，就是吃一些點心類食品，例如，帶殼龍眼象徵「破繭而出」、有突破萬難、邁向成功、好運來的寓意；花生則是「好事發生」，開心果則有開心愉快之意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雨水 小孩 楊登嵙

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