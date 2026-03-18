清明前夕除墳驚見60年蔭屍 專家示警恐「呷子孫」

近期不少民眾開始掃墓祭祖，台南卻傳出有民眾在清明節前夕進行除墳事宜，不料開棺一看，已下葬60年長輩屍體竟未腐化，成了蔭屍。民俗專家廖大乙說，在民間相傳蔭屍會「呷子孫」，建議盡快火化進塔，以免影響後代子孫及家運。

廖大乙指出，最近有媒體報導台南市有退休公務員，考量自身年邁且後代不願接手掃墓事宜，決定在清明節前夕將已下葬一甲子的阿嬤除墳，改為火化進塔，不料撿骨師開棺後發現，該名公務員阿嬤的屍體尚未腐化，成了蔭屍，也嚇壞眾人。

對此，廖大乙說，土葬出現蔭屍通常有三大原因，第一個就是棺木材質太好，導致棺內密封後防腐；其二就是風水地理位置，有排水等問題；第三就是當年協助下葬的風水師法力不足，才會造成先人屍體下葬後，變成蔭屍。

當發現先人屍體在棺木內未完全腐爛成蔭屍，建議子孫要盡快安排火化，讓先人進塔安放為宜，因為蔭屍在民俗信仰上，絕非好事，屬風水凶兆，民間甚至相傳蔭屍會「呷子孫」，所以若發現有蔭屍狀況一定要馬上找撿骨師處理。

他進一步表示，所謂的「呷子孫」不是像殭屍電影那樣，而是可能影響後代子孫運勢或健康等狀況，像是通常會有精神不濟、離婚或造成精神疾病問題，所以建議發現蔭屍的家屬，趕快把蔭屍的先人火化讓祂進塔，以求心靈安定、諸事平安。

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