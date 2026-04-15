身體占星學…太陽發電機、月亮接收器、上升星座是通往你的大門

你的身體占星三要素

身體占星最為基本的層次，就是你的太陽星座、月亮星座與上升星座。當你在閱讀本書章節時，請要記得自己雖是這三個星座的綜合體，然而它們掌管著個人健康的不同層面。如同第37 頁的圖像所示，太陽星座比較屬於靈性層面（一如賜予生命的靈魂），而月亮星座與上升星座則比較屬物質層面。不需要把這些章節的所有資訊一股腦地全用出來，而是依據想要療癒或改善的目標，視所在季節而將大部分的注意力放在其中某一部分，所以請聚焦於你現在覺得最重要的課題就好。掌握竅門之後，我鼓勵你制定自己的方法，並從各章節挑出自己覺得心有所感的簡單提示來用，其餘放下不看。

如果你覺得自己的太陽星座、月亮星座與上升星座之部分資訊相互矛盾，請要記得它們各自掌管個人健康的不同層面，其實很少有極端矛盾的情況，不過我鼓勵你在感到困惑時，從以下的觀點來思考：

你的太陽星座比較是在表達你個人在飲食與運動方面的心理歷程與靈性歷程，而不是日常生活的現實活動。

你的月亮星座偏向直接指出你的日常營養需求，以及個人獨特的能量流動。

你的上升星座則是描述你的體形特徵，其資訊或能提供關於透過運動來保持身體結構健康的洞見。

本命星盤的太陽與月亮所在宮位，也可以協助你辨識哪一個才是自身健康的優先檢視項目。太陽與月亮均是重要的身體指標，無論它們在本命星盤的哪個位置均是如此，只是若兩者之一碰巧處在健康宮位（更多關於健康宮位的資訊請參閱第43 頁），那麼它在你個人身體占星學的分量可能比另一個更加重要。

此外，檢視自己的星盤是否有行星聚在一起的情況，我們通常將這種現象稱為星群（stellium）。這種出現在星空的塞車情況很容易看得出來，因為就是數個行星一起堆疊在本命星盤的某一部分。即使星群裡面沒有太陽或月亮，星群所在的黃道星座對於你的身體經驗也是非常重要。星群是行星能量或生命焦點非常集中的區域，因此比起自己的太陽星座，感覺自己更像星群所在的黃道星座會是相當常見的情況。若你的本命星盤有星群，請優先處理星群所在的部位。

在瞭解自己的身體占星三要素之後，我建議你開始瞭解太陽與月亮的週期，以及它們會如何改變自己在一整個月與一整年的運動與營養需求，相關資訊請參見第二章。

太陽星座

我知道自己為了說明個人觀點而把「太陽星座」丟在地上用力踐踏，但也還沒有過度自負到不把腳勁收回來一些。沒錯，你的太陽星座不是一切，然而它是使你活著的動力與魔法火花。太陽是你的發電機或是生命力。

我們必得維持太陽的健康，因為太陽的光一旦熄滅，這場人生遊戲就結束了。

太陽除了代表個人的能量發電機之外，太陽還象徵你個人的意識、對於自我個體的感受及靈性的健康。當你與自己斷開連結時，可能會開始出現那些與太陽及其所在黃道星座相關的身體症狀。如同現實生活中，人們會因為雲層阻擋陽光或不甚明亮的冬陽而情緒低落那樣，像是深沉的疲勞、沮喪以及對生活失去興趣等這些線索，都在提醒我們要去留意個人星象裡面的太陽。

月亮星座

你的太陽星座與月亮星座是一起運作的。月亮是接收器及反射器，其工作是接收太陽的能量，然後將能量傳送到需要的地方。所謂「月亮把能量送到它需要去的地方」，不一定是屬於玄密層次的描述，例如我這裡所指的能量就是現實的身體熱量。你的月亮星座描述了你個人在運用能量方面的獨特方式，例如有些人的能量運作屬於鮮明奔放，有些人的能量運作則是緩慢穩定地流動，而這些方式沒有好壞之分。很明顯地，飲食是我們接收能量的主要方式，因此月亮在消化系統的健康上有著舉足輕重的角色。月亮每天都在改變，它反映出日常生活的韻律，包括情緒、食慾、體液狀態（fluid levels）、運動表現與荷爾蒙的起伏變化。

上升星座

《身體占星學：運用宇宙行星之力的身體療癒指南》。圖/楓樹林出版提供

上升星座是當你吸入人生第一口氣時正從地平線冒上來的黃道星座。其變化則因地球的自轉運動而非常快速，大約每兩到三小時就換一個黃道星座，端視一年當中的不同時間而定，因此找出準確的出生時間相當重要。上升星座的原文rising sign 亦稱為Ascendant sign，或簡稱Ascendant。

你的上升星座描述了你的身體所具有的介面，即身體的外貌、舉止與說話的方式，是相當實體的面向。

上升星座在心理占星學通常是描述個人在工作、熟人或社交媒體上，向這個世界展現自己的方式。上升星座就像是大門、守衛、濾網或包材，所有打算進入身體或用在身體上的事物─像是光線、聲音、飲食、運動或病原體─都要先面對這個星座及其相應的身體部位。如果我們順著這個概念來思考，就很容易理解上升星座對免疫力相當重要，好好滋養它就能使好東西進到身體裡面，並把壞東西擋在外面。

(本文摘錄自《身體占星學：運用宇宙行星之力的身體療癒指南》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

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