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古埃及人的日常娛樂！唱歌跳舞、玩桌遊、養隻寵物貓

楓樹林出版／ 文／河合望
圖為上海博物館「金字塔之巔：古埃及文明大展」，民眾在博物館展廳內參觀貓木乃伊。新華社
圖為上海博物館「金字塔之巔：古埃及文明大展」，民眾在博物館展廳內參觀貓木乃伊。新華社

埃及有哪些遊戲與娛樂？

反映社會與信仰的玩具與遊戲

對古埃及人來說，遊戲與娛樂是生活的一部分，無論是孩子還是大人，都以各種方式享受其中。神廟與墓室的壁畫上，描繪了孩子們跳躍、翻滾，以及使用器物玩耍的模樣。他們也會動手製作各種玩具，例如用黏土捏成動物的人偶、木製的球、敲擊式陀螺等，展現出不少巧思。其中也有像象牙製成的「可動式跳舞人偶」這類，只有上層階級的孩子才能擁有的高級玩具。此外，還能看到「榨葡萄」或「押送外來者」等，反映社會意涵並融入宗教觀念的遊戲。

目前已知世界最古老的<a href='/search/tagging/2/桌遊' rel='桌遊' data-rel='/2/105283' class='tag'><strong>桌遊</strong></a>「塞尼特」（Senet），便是以死後旅程為主題。圖/ingimage
目前已知世界最古老的桌遊「塞尼特」（Senet），便是以死後旅程為主題。圖/ingimage

遊戲不只是消遣，也與信仰有關。據說，目前已知世界最古老的桌遊「塞尼特」（Senet），便是以死後旅程為主題，透過遊戲寄託對重生與復活的期盼，帶有宗教意味，是極具特色的文化表現。

《古埃及文明超圖解》。圖/楓樹林出版提供
《古埃及文明超圖解》。圖/楓樹林出版提供

寵物也占有重要地位。與狗受到如同家人般的疼愛；尤其是貓，即使天性隨心所欲，也依然備受珍視。有些作為陪葬品的動物木乃伊，還配戴項圈與裝飾，可見飼主與牠們的感情有多深厚。

古埃及的遊戲與娛樂中，交織著生活智慧、社會結構、信仰，以及情感的流露。透過這些活動，可以看見與現代相通的人類本質。

世界最古老的桌遊「塞尼特」

二世的王后娜芙蒂蒂之墓中，刻有王后玩塞尼特的畫面。到了新王國時期，塞尼特也成為墓葬的陪葬品。

載歌載舞的年輕人

結束工作後，年輕人會把狩獵當作運動，有時也會唱歌、跳舞，或拍手取樂。

埃及人的休閒娛樂。圖/楓樹林出版提供
埃及人的休閒娛樂。圖/楓樹林出版提供

(本文摘錄自《古埃及文明超圖解》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

桌遊 埃及 寵物

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