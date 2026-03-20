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數千年不腐敗…木乃伊怎麼做的？取出內臟、只有「這器官」留體內

楓樹林出版／ 文／河合望
距今2000多年的木乃伊心臟部位仍有一隻聖甲蟲。據瞭解，古埃及古埃及人認為聖甲蟲具有幫助人完成生死交替的作用。中新社
距今2000多年的木乃伊心臟部位仍有一隻聖甲蟲。據瞭解，古埃及古埃及人認為聖甲蟲具有幫助人完成生死交替的作用。中新社

木乃伊是如何製作的？

取出心臟以外的內臟，並填入填充物

木乃伊會在死亡到下葬間的七十天內製作完，除了製作過程耗時，一方面也是源自神話層面的想法。與尼羅河氾濫密切相關的天狼星，會在地平線下消失約七十天，古埃及人將這段期間視為重生所需時間，並據此設定為木乃伊製作期限。

製作木乃伊的第一步，是從清洗乾淨的屍體中取出內臟。古埃及人認為，心臟承載智慧，是接受審判時不可或缺的器官，因此會直接保留在體內；而取出的肺、肝、胃與腸，為了在亡者復活後能像生前一樣運作，會放入卡諾卜罈（Canopic jars，

詳見78頁）中保存。當時並未重視大腦，因此只將其視為填滿顱腔的內容物取出。

《古埃及文明超圖解》。圖/楓樹林出版提供
《古埃及文明超圖解》。圖/楓樹林出版提供

接著，在取出內臟後形成的空間中填入泡鹼（natron，天然碳酸鈉）等填充物，並在屍體外側塗滿泡鹼。泡鹼是一種天然物質，產自埃及西方沙漠的納特龍湖，內含碳酸鈉、碳酸氫鈉與鹽分，具有乾燥劑的作用。

木乃伊的製作技術，隨著年代推進愈來愈精細。第19王朝的拉美西斯二世的木乃伊，臉部輪廓端正，甚至讓人覺得彷彿保有生前的樣貌。由此可見，古埃及人在製作木乃伊時，也寄託了希望來世能延續現世榮耀的心願。

木乃伊的製作方法

為了讓亡者在死後得以永遠留存，會由技藝純熟的工匠依循下列步驟，慎重且細心地製作木乃伊。

木乃伊的製作方法圖解。圖/楓樹林出版提供
木乃伊的製作方法圖解。圖/楓樹林出版提供

(本文摘錄自《古埃及文明超圖解》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

木乃伊 內臟 尼羅河

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