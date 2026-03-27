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從國王到平民…古代埃及人吃什麼？麵包、蛋糕「再來個啤酒」

楓樹林出版／ 文／河合望
圖為在埃及吉薩省薩卡拉地區的階梯金字塔前拍攝的駱駝。新華社
圖為在埃及吉薩省薩卡拉地區的階梯金字塔前拍攝的駱駝。新華社

平民與貴族的餐桌一樣豐富

埃及人的主食是麵包啤酒，從國王到平民皆是如此。據說有些麵包光是一個的熱量就高達九千卡路里。麵包除了常見的圓形，還有蛋糕狀等多種形狀，其中以模具製成的圓錐形麵包，經常用作獻給神明的供品。

富裕階層也會飲用葡萄酒，但啤酒才是最普及的飲品。啤酒是發酵麵糰後製成，在裝入保存用陶罐前會先以布過濾。古埃及人有時會以吸管飲用濃稠狀態的啤酒，此情景也有出現在墓室壁畫中。

蔬菜也是他們日常飲食的一部分，諸如洋蔥、萵苣、扁豆等，其中蠶豆尤其受到重視，甚至被稱為「豆類之王」。

歷史學家希羅多德曾記載，櫻桃蘿蔔是建造金字塔勞動報酬的一部分，不過實際上主要是利用其種子來榨取油脂。魚類則是重要的營養來源，古埃及人會將其燒烤食用，或以鹽漬、日曬的方式保存。

《古埃及文明超圖解》。圖/楓樹林出版提供
《古埃及文明超圖解》。圖/楓樹林出版提供

肉類屬於珍饈，在富裕階層相當常見，平民則是只有在節慶等特殊場合才會食用。蜂蜜價格高昂，僅限國王與高官使用；平民的甜味來源多為椰棗與水果汁，也會享用如角豆等帶有天然甜味的食材。整體而言，古埃及無論是富裕階層還是平民，都能在各自條件下享有相對豐富的飲食。

透過狩獵、捕魚與畜牧取得豐富的營養來源

古埃及的肉類來源，包括狩獵所得的鹿、羚羊、野山羊，以及鴨、鴿子、鵪鶉等鳥類。畜牧業同樣相當興盛，古埃及人飼養牛隻，其中尤以牛犢最受喜愛。在勞工村落的垃圾棄置區，發現曾飼養豬隻的痕跡，因此推測平民也會食用豬肉。

古埃及的肉類來源，包括狩獵所得的鹿、羚羊、野山羊，以及鴨、鴿子、鵪鶉等鳥類。圖/楓樹林出版提供
古埃及的肉類來源，包括狩獵所得的鹿、羚羊、野山羊，以及鴨、鴿子、鵪鶉等鳥類。圖/楓樹林出版提供

(本文摘錄自《古埃及文明超圖解》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

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麵包 啤酒 埃及 國王

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