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討厭獨處！沒社交不能活三星座…巨蟹當心靈依靠、這星座八卦最快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友聚會示意圖。圖／AI生成
朋友聚會示意圖。圖／AI生成

有些人天生就離不開朋友的陪伴，他們害怕孤單，落單對他們來說像是缺了氧。搜狐網分享，三個不喜歡獨處、沒事就要約朋友的星座，對他們來說社交就是人生必需品。

白羊座／活力十足 熱鬧才有能量

白羊座的人充滿活力，行動力十足，總想帶著大家一起瘋。朋友對他們來說不只是陪伴，更是靈感和支持的來源。無論工作聚會還是週末小聚，他們都喜歡有熱鬧的氛圍，與朋友在一起才感到真正自在和快樂。

雙子座／熱愛八卦 聊天最快樂

雙子座的人善於溝通，腦袋轉得快，總能在各種場合中遊刃有餘。他們喜歡聊八卦、分享趣事，朋友對他們來說是靈感庫，也是生活樂趣的來源。越是熱鬧，他們就越有精神，喜歡把每天的見聞和笑料都分享給周圍的人。

巨蟹座／情感連結 社交心靈依靠

巨蟹座的人感情豐富，重視情感連結。對他們而言，朋友不只是陪伴，更是一種心靈依靠。喜歡傾聽、理解別人，同時也希望被理解。與朋友共度時光，分享喜怒哀樂，對巨蟹座來說，就是最幸福的事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

社交 星座 朋友

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