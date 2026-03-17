快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

月亮進入魔羯…「四大星座」快這樣做！職場上層樓、長官看見你

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場得意示意圖。圖／AI生成
圖為職場得意示意圖。圖／AI生成

當月亮進入務實又愛重視規畫的魔羯座，整體能量也從「憑感覺做事」轉向「有結構、有策略地前進」。塔羅牌老師艾菲爾分享，這段時間特別適合重新整理工作方法，將零散想法變成可執行的計畫，其中四個星座將會大受影響，像是進行了一場「職場成人禮」，只要能學會用更成熟眼光審視現狀，事業就能迎來突破，更上層樓。建議同時參考太陽、上升星座。

白羊座／不只衝衝衝 要整理SOP

白羊座一向行動力強，但有時事情太多、節奏太快，反而容易陷入忙亂。月亮進入魔羯後，你會開始意識到：與其一直衝新的目標，不如先把現有成果整理好。這段時間若能建立清楚的工作流程或SOP，許多原本反覆出現的小問題會自然減少。當事情開始「自己運轉」，你反而能把時間放在更大的規劃上。

天秤座／別靠口頭承諾 要白紙黑字

天秤座在合作關係中常常重視氣氛與和諧，但有時權責不夠清楚，容易出現誤會。這段時間特別適合把合作條件講清楚，例如合約內容、分工或分潤比例。當規則訂得越清楚，反而越能保護彼此的關係。對天秤來說，這也是建立專業形象的重要一步。

巨蟹座／收起感性 用數據說話

巨蟹座直覺敏銳、很有想法，但在職場上，有時只靠感受說服力還不夠。月亮魔羯的能量會提醒你，把想法轉成數據與具體成果。例如用圖表、數據或案例說明你的提案。當感性想法搭配理性證據，你的意見會更容易被上層採納。

雙子座／專注一件事 通才變專才

雙子座一向資訊量豐富、學習速度快，但這段時間宇宙更希望你「深挖一件事」。當你把注意力放在某項專業技能或核心領域上，實力會明顯升級。當別人還在表面了解時，你已經能談到細節與邏輯，自然更容易在職場中脫穎而出。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 星座

延伸閱讀

不想清明人擠人！提早掃墓需要看日子嗎？專家說「這些情況」必須要

周五龍抬頭撞土地公生日！當天女生快剪頭髮、買化妝品…命理師：會旺財

天鉞星駕到！「四生肖」實力帶來財力…雞獨當一面、這動物默默變有錢

很容易成功！4星座女生快找老闆談加薪…白羊座開口就中、她用數字說話

相關新聞

月亮進入魔羯…「四大星座」快這樣做！職場上層樓、長官看見你

當月亮進入務實又愛重視規畫的魔羯座，整體能量也從「憑感覺做事」轉向「有結構、有策略地前進」。塔羅牌老師艾菲爾分享，這段時間特別適合重新整理工作方法，將零散想法變成可執行的計畫，其中四個星座將會大受影響，像是進行了一場「職場成人禮」，只要能學會用更成熟眼光審視現狀，事業就能迎來突破，更上層樓。建議同時參考太陽、上升星座。

周五龍抬頭撞土地公生日！當天女生快剪頭髮、買化妝品…命理師：會旺財

3月20日是土地公誕辰也是龍抬頭吉日，當天也是春分，代表著2026年最強的「翻身日」。命理專家王老師在臉書發布影片，透露3月20日女生剪頭髮或買化妝品能夠剪斷霉運、帶來財運，建議民眾提前預約美髮店，打理好自己。

天鉞星駕到！「四生肖」實力帶來財力…雞獨當一面、這動物默默變有錢

紫微斗數中，天鉞星常被視為一顆「能力被看見、機會隨之而來」的貴人星。它不會帶來天降橫財，而是當一個人實力成熟，就會得到舞台與回報。紫微斗數一點通 姚本軍臉書分享，丙午馬年有4個生肖特別容易有「能力到位、財運回饋」的情況，努力終於開花結果。

不想清明人擠人！提早掃墓需要看日子嗎？專家說「這些情況」必須要

早期墳墓區都是亂葬崗，荒煙漫草，清明掃墓往往要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除，以免小灌木的根竄到棺木或骨灰甕；雨水會將墳上的泥土沖刷流失，還要到附近挖取泥土補充；墳墓本身如果有龜裂的現象，還要攜帶水泥填補維修。

很容易成功！4星座女生快找老闆談加薪…白羊座開口就中、她用數字說話

上班工作很辛苦，看著同事薪資一直調整，自己卻老是原地踏步，難免會覺得不平。很多時候加薪是需要自己去爭取的，搜狐網分享有四個星座女生，最近很適合去找長官談判加薪，只要敢開口，收入與職位都有機會提升。

專長是躺平！三大生肖超級懶散…兔得過且過、他最幸運「懶人有懶福」

有些人的行事風格往往看不出誠意，明顯應付了事，讓人感覺到沒有用心，旺好運分享以下3個生肖，他們天生性格就比較懶散，怎麼逼都沒有用～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。