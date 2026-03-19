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天生叛逆！3星座子女無法掌控...摩羯愛冷戰、這星座超衝動
每個人的個性獨一無二，有些人喜歡安安穩穩地生活；但有些人更偏好大風大浪、不拘泥於規則的生活。星座專家艾莉絲老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生叛逆、難以掌控的星座子女，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、上升星座。
TOP3 摩羯座／永不妥協 自立自強
摩羯座的子女個性非常獨立，如果成功後第一個感謝的往往不是父母，而是自己，他認為自己人定勝天，靠的是自身的努力，雖然還是會孝順，但思維方式會比較聚焦自己，加上他喜歡和父母冷戰，性格比較固執一些。
TOP2 水瓶座／獨立自主 保持距離
水瓶座比較喜歡聽朋友的話，而不是父母，他認為人的思維是跟隨時代進步的，加上思維非常跳躍，因此總覺得父母的建議過於傳統並已經過時了。加上水瓶座從小就非常聰明、偏好獨立自主，自然很難管教和叛逆。如果想跟他溝通，不要想著管他，而是放手讓他探索世界。
TOP1 牡羊座／挑戰權威 不善表達
牡羊座的子女非常衝動，從小到大也十分好強，越危險的事物他越想探索，根本不怕危險，大剌剌又直率的性格雖然讓他無所顧忌，但也容易在外面受到委屈、嫁錯人，講話又很毒蛇，讓父母非常頭疼，其實牡羊座沒有惡意，建議可以多讓他嘗試，讓他在錯誤中學習。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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