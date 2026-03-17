周五龍抬頭撞土地公生日！當天女生快剪頭髮、買化妝品…命理師：會旺財

3月20日是土地公誕辰也是龍抬頭吉日，當天也是春分，代表著2026年最強的「翻身日」。命理專家王老師在臉書發布影片，透露3月20日女生剪頭髮或買化妝品能夠剪斷霉運、帶來財運，建議民眾提前預約美髮店，打理好自己。

王老師指出，3月20日當天如果女朋友要去剪頭髮、買新的化妝品，千萬不要阻止她，因為她的行為是在幫你們「開財運」。

3月20日是農曆二月初二，是龍抬頭的意思，這天甄環與皇上在甘露寺邂逅，是甄環命運的轉折點。俗話說：「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，龍抬頭萬物復甦，這天剪頭髮就是「剪斷霉運」。

當天打理好自己，女人是水、水主財，女人如果心情好會讓磁場發光，家裡的財庫自然跟著旺，有另一半的男生這筆錢花下去，將會是一筆划算的投資，但請記得提前預約美髮店，因為當天可是會客滿哦。

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