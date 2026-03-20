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12星座老了最開心的事？雙子射手朋友常相聚、「這4星座」有錢就快樂
年老時能保持健康的身心靈，是許多人的目標。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享12星座年老後哪方面最樂無憂，請參考太陽、月亮、上升星座。
TOP3 雙子、射手、水瓶、雙魚／朋友歡聚 心靈滿足
這四個星座並不會刻意追求高昂的情緒，而是希望維持心靈的平靜、知足，如果能在年老時還能與老朋友相聚、聊聊往事，就是他們覺得最快樂的事情。此外這些星座很重視心靈層面，很可能對宗教信仰感興趣，心靈上的慰藉能幫助他們度過晚年的寂寞。
TOP2 金牛、天秤、天蠍、摩羯／長期理財 經濟無虞
這些星座通常年輕時就會開始存錢了，無論是買定存、債券或房地產，會希望把錢放在最穩定的地方，慢慢得到經濟的回饋，等到老了之後就不用擔心金錢的問題了，經濟穩定是他們最大的快樂。
TOP1 牡羊、巨蟹、獅子、處女／健康養身 活力十足
牡羊和獅子看似不會養身，其實他們很喜歡透過運動來獲得健康的身體，很常去健身房或去公園跑步，也是一種養生的行為；巨蟹和處女則偏好透過吃健康食品來維持養生，到了年老後便不用過於擔心身體問題，健健康康地迎接退休生活。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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