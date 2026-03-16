快訊

油價狂噴40%衝破105美元！伊朗戰爭何時結束 川普幕僚給答案了

2026奧斯卡／西恩潘「一戰再戰」奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

聽新聞
0:00 / 0:00

3月16-3月22日唐綺陽星座運勢週報：牡羊感情聚少離多 金牛長官緣好

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供 柯意如
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供 柯意如

唐綺陽星座運勢週報03/16-03/22：

星象影響：太陽進牡羊、水星順行

本週太陽進牡羊，季節轉換進入春分，天氣變化容易引起情緒變動，事情有新的轉折出現，大眾多關注在年輕人、生育及頭角崢嶸等相關話題。週六水星順行，除揭露過去的秘密之外，也展開了療癒的能量。

12星座個別影響：

牡羊：合作談判稍感受阻，感情聚少離多宜多溝通

雙子：行事多變容易讓人困擾，感情避免玩笑開過頭

射手：職場上更適合單打獨鬥，感情各自忙碌也安心

魔羯：缺乏資源備感壓力，感情無暇相處略顯疏遠

巨蟹：工作按部就班可再優化，感情用行動照顧對方

天秤：透過表態爭取自身立場，感情中說話宜更柔軟

天蠍：嶄露領導能力帶動局勢，感情有主見不易受影響

水瓶：居家工作接案運勢佳，感情多展現居家生活魅力

金牛：長官緣好順風順水，感情利女不利男需多付出

獅子：療癒助人展現自我價值，感情適合成為照顧者

處女：處理細節能力受肯定，感情上避免標準太高

雙魚：外務機會多適合斜槓，感情多考慮未來的可能

相關新聞

0316-0322本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物順風順水「財庫滿出來」

時序進入三月中旬，迎來了充滿希望的「春分」週！這週（3/16-3/22）不僅是白晝變長，連財神爺的點名簿也跟著更新了。在這個萬物復甦、能量交換最旺盛的時刻，有幾組特定的「血型+生肖」組合，就像內建了超強吸金雷達，不管是正職收入爆表，還是意外獎金領到手軟，好運簡直是不講武德。想知道你是不是那個隨便走都能撿到寶、開會都能被加薪的幸運兒嗎？快來看看本週最強財運名單，跟著這些人走，保證讓你這週走路有風，荷包滿滿！

3月16-3月22日唐綺陽星座運勢週報：牡羊感情聚少離多 金牛長官緣好

唐綺陽星座運勢週報03/16-03/22： 星象影響：太陽進牡羊、水星順行 本週太陽進牡羊，季節轉換進入春分，天氣變化容易引起情緒變動，事情有新的轉折出現，大眾多關注在年輕人、生育及頭角崢嶸等相

每日星座運勢／處女工作多溝通協調 可獲頗多助力

2026-03-16牡羊座短評：事與願違。【整體運★★☆☆☆】今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做

看起來慢半拍其實最會賺！4生肖今年運勢翻紅 屬牛、狗上榜

有些人外表看起來反應慢半拍、不太愛說話，甚至容易被誤認為「不夠精明」，但其實在商場上反而更容易成功。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖牛、蛇、龍、狗看似慢熱，實際上思考細膩、判斷精準，懂得長期規畫與抓準時機。今年隨著整體運勢逐漸走強，這4個生肖過去累積的人脈、經驗與信譽開始發揮效益，不僅事業逐步走上軌道，在經商與投資領域也更容易迎來突破契機。

拜拜也有地雷？廟方揭「最常講錯5句話」 第3句一堆人說過

台灣廟宇眾多，許多人也習慣將拜拜融入日常生活。不過，台中松竹寺近日提醒，其實到廟裡拜拜時，有些話最好避免說出口。並不是神明聽了會生氣，而是這些說法容易讓人顯得「心不夠恭敬、願望不夠清楚」。無論在民間信仰或佛教觀念中，拜拜最重要的仍是「誠心」。

3月20日入春分 四生肖注意關節、氣管發炎…「養肝為先、怒鬱大忌」

本月20日晚間10時46分會進入「春分」節氣，屬於春天的中分點，春分當日晝夜長短平均，春分過後開始晝長夜短，氣溫容易忽熱忽冷，命理師楊登嵙提醒，此節氣有豬、兔、羊、雞的四個生肖民眾，要注意關節炎、氣管炎，另外也要觀察心臟、血管的狀況，因應此節氣的溫度冷熱的變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。