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拜拜也有地雷？廟方揭「最常講錯5句話」 第3句一堆人說過
台灣廟宇眾多，許多人也習慣將拜拜融入日常生活。不過，台中松竹寺近日提醒，到廟裡拜拜時有些話最好避免說出口。並不是神明聽了會生氣，而是這些說法容易讓人顯得「心不夠恭敬、願望不夠清楚」。無論在民間信仰或佛教觀念中，拜拜最重要的仍是「誠心」。
松竹寺在臉書粉專分享，以下是許多人拜拜時常說但其實不太合適的5句話：
我順便來拜拜一下
「順便」一詞容易讓人感覺態度隨意。到廟裡禮佛，本質上是一種向神明請安與表達感恩的行為，因此與其說順便，不如說是「特地來向神明請安」。
神明一定要幫我
廟方指出，祈願並不是對神明下命令，較合適的說法是「若因緣允許，請神明保佑與指引」，語氣更為謙和。
如果有保佑，我再來還願
不少人習慣把祈願當成一種交換條件，但這樣的心態容易變成「交易式拜拜」。更理想的方式是先表達感恩，再提出祈願。
我沒辦法了，祢一定要救我
祈禱時情緒焦急可以理解，但語氣過於強烈，若是在觀世音菩薩等慈悲神佛前祈願，可以改為「請菩薩慈悲指引我一條路」，語氣會更為合宜。
我只是來看看
有些長輩認為，一旦踏入廟門就是一種緣分，因此不太建議說只是來看看。民間常說：「不是你來找神明，而是神明讓你走進來。」
松竹寺也補充，進入廟門時不妨輕聲說一句「神明好，我來向您請安」，用簡單的問候表達敬意。有時候，一個恭敬的念頭，就是福氣的開始。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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