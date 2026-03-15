快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

拜拜也有地雷？廟方揭「最常講錯5句話」 第3句一堆人說過

聯合新聞網／ 綜合報導
拜拜示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
拜拜示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台灣廟宇眾多，許多人也習慣將拜拜融入日常生活。不過，台中松竹寺近日提醒，到廟裡拜拜時有些話最好避免說出口。並不是神明聽了會生氣，而是這些說法容易讓人顯得「心不夠恭敬、願望不夠清楚」。無論在民間信仰或佛教觀念中，拜拜最重要的仍是「誠心」。

松竹寺在臉書粉專分享，以下是許多人拜拜時常說但其實不太合適的5句話：

我順便來拜拜一下

「順便」一詞容易讓人感覺態度隨意。到廟裡禮佛，本質上是一種向神明請安與表達感恩的行為，因此與其說順便，不如說是「特地來向神明請安」。

神明一定要幫我

廟方指出，祈願並不是對神明下命令，較合適的說法是「若因緣允許，請神明保佑與指引」，語氣更為謙和。

如果有保佑，我再來還願

不少人習慣把祈願當成一種交換條件，但這樣的心態容易變成「交易式拜拜」。更理想的方式是先表達感恩，再提出祈願。

我沒辦法了，祢一定要救我

祈禱時情緒焦急可以理解，但語氣過於強烈，若是在觀世音菩薩等慈悲神佛前祈願，可以改為「請菩薩慈悲指引我一條路」，語氣會更為合宜。

我只是來看看

有些長輩認為，一旦踏入廟門就是一種緣分，因此不太建議說只是來看看。民間常說：「不是你來找神明，而是神明讓你走進來。」

松竹寺也補充，進入廟門時不妨輕聲說一句「神明好，我來向您請安」，用簡單的問候表達敬意。有時候，一個恭敬的念頭，就是福氣的開始。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 神明 民間信仰

延伸閱讀

乾冷型冷氣團來襲！溫差大＋「1狀況」超困擾 眾人心累：以為在日本

住萬元頂級飯店卻早出晚歸！他自嘲像「巡邏員」 兩派網友掀論戰

28K男友少送禮、不請客…她心軟體諒卻因1行為醒悟：不是錢的問題

只比住沙漠好一點？世界首富房子超樸素 馬斯克母親爆料「克難生活」

相關新聞

拜拜也有地雷？廟方揭「最常講錯5句話」 第3句一堆人說過

台灣廟宇眾多，許多人也習慣將拜拜融入日常生活。不過，台中松竹寺近日提醒，其實到廟裡拜拜時，有些話最好避免說出口。並不是神明聽了會生氣，而是這些說法容易讓人顯得「心不夠恭敬、願望不夠清楚」。無論在民間信仰或佛教觀念中，拜拜最重要的仍是「誠心」。

3月20日入春分 四生肖注意關節、氣管發炎…「養肝為先、怒鬱大忌」

本月20日晚間10時46分會進入「春分」節氣，屬於春天的中分點，春分當日晝夜長短平均，春分過後開始晝長夜短，氣溫容易忽熱忽冷，命理師楊登嵙提醒，此節氣有豬、兔、羊、雞的四個生肖民眾，要注意關節炎、氣管炎，另外也要觀察心臟、血管的狀況，因應此節氣的溫度冷熱的變化。

每日星座運勢／獅子事業需保持謹慎 以免忽視細節

2026-03-15牡羊座短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。【整體運★★★☆☆】給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的

殺破狼週運勢／獅子可望增被動收益 射手曖昧關係明朗化

殺破狼2026年3月16日～3月22日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，新月發生在心靈宮位，金星又在命宮行進，與曖昧對象心有靈犀，想到對方時就會接到他的訊息。新月期間，可許下

春分撞上龍抬頭、土地公頭牙 命理師：3生肖運勢旺、4生肖防健康

今年春分在3月20日，命理專家柯柏成指出，今年春分時點正逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是民間俗稱土地公生日的「頭牙」，節氣與傳統節日重疊相當少見。他表示，這一天象徵新一年運勢啟動與行動力提升，民眾可把握時機向土地公祈願求財、求事業。

12星座最喜歡聊什麼？火象愛熱度 風象迷戀冷知識

在人際互動中，我們每天都會進行各式各樣的對話。有些聊天讓人意猶未盡、收穫滿滿，有些則只是出於禮貌地寒暄應對。其實，每個人對「理想對話」的期待並不相同。根據日本媒體「占TV」網站指出，若從星座的元素分組來觀察，便能看出不同星座在交流時真正渴望的是什麼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。