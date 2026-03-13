誰說巨蟹座只有暖？大谷翔平「非人哉」的自律…守護夢想也需要狠勁

最近 WBC 經典賽開打，不管你懂不懂棒球，手機滑開一定都是大谷翔平。看他在東京巨蛋首戰就掃出那支滿貫全壘打，數據強到根本像是在「打電動」，很多人感嘆那是天賦的極致，甚至好奇到底是什麼星座才能生出這種怪物？

身為星座老師，我常看到大家把大谷翔平所屬的巨蟹座想得太軟綿綿了——好像巨蟹就等於溫柔、感性、顧家。

但如果你看懂大谷那種近乎「非人哉」的自律：每天精準睡滿 10 小時、連吃飯都在計算營養、甚至在球場隨手撿垃圾說是為了「累積運氣」，你就會發現，大谷展現的是巨蟹座最硬核的特質：「開創星座」的極致守護能量。

在占星學裡，巨蟹、牡羊、天秤、摩羯這四個「開創星座」（基本宮）都是人生的發動者，只是他們衝刺的方向各具特色：

牡羊座展現的是「開拓者的膽識」，敢於在沒人看好的時候率先出擊；天秤座發揮的是「協調者的智慧」，在複雜的人際與資源中找到最完美的平衡；摩羯座則是「實踐者的耐力」，用無比的毅力去攀爬社會認可的高度。而巨蟹座的發動，則是為了「守護」。大谷翔平就是將這股能量發揮到了極致：為了保護心中那個最純粹的棒球夢想（他的家園），他可以對所有干擾目標的雜質冷血到底。

這就是我常說的「防護罩自律」。

很多人會說：「可是老師，巨蟹座不是出了名的情緒化嗎？」沒錯，巨蟹確實很敏感，但大谷翔平厲害的地方在於，他把這股能量用對了地方。

我們大多數人的努力，其實都敗在「代償心態」。因為工作受挫、情緒波動，就覺得非得吃頓大餐或刷整晚手機才叫補償自己，這其實是在浪費你的情緒能量。但對大谷翔平這種有夢想要死死守護的巨蟹來說，他的情緒是拿來當「警報器」用的，只要感覺到任何會干擾夢想的雜質，他那層堅硬的螃蟹殼就會立刻彈出來。

他把這種巨蟹座的狠勁，活成了一種魔法般的「基本功」。

他能把投球、吃飯、甚至睡覺這種枯燥到不行的日常，練成一種近乎信仰的純粹，因為那是他守護夢想唯一的路。

大谷翔平證明了，情緒化不是弱點，只要你像他一樣，懂得把感覺轉化為「守護目標」的動力。當你學會不再被情緒淹沒，而是讓它成為你基本功的燃料，好運自然會隨之而來。

我們不一定要成為另一個大谷翔平，因為每個星座都有自己發光的方式。但我們可以向他致敬的是——那種對夢想極致尊重的態度。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。