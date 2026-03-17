有錢人的金錢魔法！鈔票同方向擺放、花錢時心裡說「這句話」

我曾在二十歲左右時，見過非常多的有錢人。

與這些有錢人交談後，我發覺他們各自對待金錢都有一套堅持。例如，以下這些堅持。

「鈔票的號碼偏好八，而且會特別收藏連號或連續相同數字的鈔票。」

「錢包要用黑色的拉鍊式長夾。」

「紙鈔最好使用鈔票夾。」

「紙鈔要整理平整，朝向同一個方向擺放，錢才會滾滾而來。」

許多人可能會質疑，他們為什麼要做這些無聊的舉動呢？

雖然這些習慣各不相同，但有錢人共通的一點是：他們純粹地熱愛金錢。因為熱愛，金錢便會聚集而來。他們真心且慎重對待金錢。

某位上市企業高階主管的導師，告訴我一個令我印象深刻的習慣，那就是：一收到鈔票，就用熨斗仔細燙平皺褶。他會朝鈔票噴灑水霧，說聲「謝謝」，然後用中溫快速熨燙。

他指導我：「小邊啊，像這樣邊道謝邊把鈔票燙平，錢就會再回來找你喔。」 《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》。圖/楓書坊提供

另外，一位「日本第一占卜師」的導師則告訴我：「鈔票在花出去的時候，要在心裡說聲『謝謝』，然後輕輕地甩一下再花出去，這樣它就會帶更多的錢回來。」

一般人喜愛的是用金錢買到商品或服務，但有錢人是喜愛的是「金錢本身」。他們看著銀行存摺竊笑、傻笑。他們是真心愛著金錢，並表達他們的愛意。

而且，他們都擁有自己的「金錢哲學」和「對金錢施加的言靈」。

你也不妨試試看，每當經手金錢時，都對它說聲「謝謝」吧。

(本文摘錄自《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

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