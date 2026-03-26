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語言有力量！如何報上「你的名字 」…換個說法帶來截然不同印象

楓書坊／ 文／渡邊康弘
圖為面試，向人介紹自己的名字示意圖。圖／AI生成
圖為面試，向人介紹自己的名字示意圖。圖／AI生成

潛藏在「你的名字」中的力量

上一節談到日本自古以來就有運用「言語力量」的傳統。在陰陽道的世界裡，人們同樣深信語言的力量。

語言被認為是一種「咒」。或許你一看到「咒」這個字，會覺得「可怕」、「恐怖」。其實，「咒」這個字，不光是「詛咒」的涵義，更重要的另一個意義。是「祈禱」的意思。

特別是我們出生時所得到的「名字」，更是對「存在」的「祈禱」。

也就是說，你的名字是你人生中最重要的一個詞彙。

如何闡述自己的名字，將決定你的自我形象。並且，語言的力量也會因此而強化。

例如，在說明我的名字「康弘」這兩個字時。

Ａ：「康是健康的『康』，弘是夕加上弓字旁再寫個ム。」

Ｂ：「康是家康的『康』，弘是弓字旁再寫個ム。『康』這個字，自古以來就用於安寧時代的君王名諱，也常用於第三代君王的名稱。『弘』則有如弓般擴展、弘揚的意思。因此，我是繼承前代價值觀，並將其如弓箭般射向下一世代、廣為傳播的人。」

《啟動夢想的言語<a href='/search/tagging/2/魔法' rel='魔法' data-rel='/2/243874' class='tag'><strong>魔法</strong></a>：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》。圖/楓書坊提供
《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》。圖/楓書坊提供

你可以發現兩者截然不同吧。

Ａ會形成「健康、強壯」的自我形象。

Ｂ則會形成「繼承先人理想，並加以發揚光大的人」的自我形象。

如何解釋自己的名字，自我形象竟會產生如此大的差異。

需要如何闡述方式自己的名字，才能使名字具有正面的印象呢？

試著用一個故事來思考名字所蘊含的意義吧。

(本文摘錄自《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

語言 日本 名字 魔法

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