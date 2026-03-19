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追夢路上必有「人生導師」！哈利波特有鄧不利多、蘋果賈伯斯有這個人

楓書坊／ 文／渡邊康弘
蘋果公司已故創辦人賈伯斯。美聯社
蘋果公司已故創辦人賈伯斯。美聯社

確保實現夢想的一個方法，就是遇到一位可以稱為老師、指導者、導師、且已經實現那個夢想的人。

亞洲史上第一位世界排名第一的網球選手大坂直美，在遇到前教練薩沙‧巴金後約一年，排名就從第六一舉躍升到第一。

能夠遇到適合自己的導師，會大大提高成功的機率。

畢竟，如果那個人已經實現夢想，必然了解許多訣竅。關鍵是要找到一位能成為榜樣的人物。

電影中的主角，幾乎都會遇見導師。

星際大戰》系列的主角路克‧天行者有絕地武士歐比王‧肯諾比和絕地大師尤達。

哈利波特》系列的主角哈利‧波特有霍格華茲魔法與巫術學校的校長阿不思‧鄧不利多

《穿著Prada的惡魔》的主角安德莉亞‧薩克斯有總編輯米蘭達

《駭客任務》的主角尼歐有傳奇駭客兼船長莫斐斯。

同樣地，在現實世界中，也一定有師父。

松下幸之助的經營導師是三得利(Suntory)的創始人鳥井信治郎。

Sony的創始人井深大和盛田昭夫的導師是前帝國銀行總裁萬代順四郎。

《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》。圖/楓書坊提供
《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》。圖/楓書坊提供

在矽谷的世界裡，蘋果(Apple)的創始人史蒂夫‧賈伯斯、Alphabet(Google母公司)的前董事長艾力克‧施密特、創始人拉里‧佩奇、以及臉書(Facebook／現為Meta )的雪莉‧桑德伯格，都有一位共同的教練─比爾‧坎貝爾。

艾力克‧施密特在《教練：價值兆元的管理課，賈伯斯、佩吉、皮查不公開教練的高績效團隊心法》一書中斷言：「比爾‧坎貝爾是Google成功最重要的一位關鍵人物。」

為了實現夢想，導師是必需的。導師會將你從艱困的日常，引導到非凡、令人嚮往的世界。

你希望遇到什麼樣的導師呢？

(本文摘錄自《啟動夢想的言語魔法：利用書寫與話語，顯化改變人生的力量》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

賈伯斯 哈利波特 米蘭達 鄧不利多 星際大戰

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