酒店小姐為什麼容易「卡到陰？」命理師說真相：因為缺陽氣

為什麼酒店小姐特別容易卡陰？

酒店這個場所，在風水玄學上本來就是「陰陽交界」的特殊地帶，我隨便舉幾個例子給妳們聽聽：

首先，酒店營業時間多在夜晚，而夜晚屬「陰」，陰氣本就較重。再加上酒店小姐們長期熬夜、喝酒、作息顛倒，這些都會損耗一個人的「陽氣」，自古就有：「陽氣者，若天與日，失其所則折壽而不彰。」意思是人的陽氣就太陽，一旦不足，身體和運勢都會受影響。

其次，酒店裡的情緒波動大─客人喝醉鬧事、小姐們勾心鬥角、金錢交易複雜，這些都會形成所謂的「濁氣」，「人心動盪，則陰邪易入」當一個人長期處在負面情緒中，氣場就會變弱，自然容易招惹不乾淨的東西。

第三，酒店小姐的工作性質特殊，她們的「桃花運」，其實是一種「虛桃花」。客人來來去去，感情不長久，這種不穩定的能量場，也容易引來「陰桃花」（鬼魅或邪靈的糾纏）加上「男女淫亂之地，鬼魂最易徘徊」，有些紅衣女鬼生前可能就是風塵女子，死後怨氣未消，特別喜歡找同為酒店小姐的人附身。

第四，酒店通常裝潢華麗，鏡子多、燈光暗，這些都是陰氣容易聚集的條件，所以才有「鏡為陰門，多照則魂散」，鏡子如果擺放不當，就容易成為靈體像天上的穿梭的通道。這也是為什麼Victoria會在化妝室的鏡子裡看到紅衣女鬼，而不是在其他地方。 《茅山道士下山：一手抓鬼，一手看風水》。圖/時報出版提供

所以綜合來看，酒店小姐容易卡陰，不只是因為「運勢低」，更是環境、作息、情緒、風水等多重因素交織的結果。要避免這種情況，除了定期做法事清淨，調整自己的生活習慣和心態其實更重要。畢竟，「陽氣足，則百邪不侵」，這才是根本之道。

當然並不是從事酒店業就一定出問題，各行各業都有職業風險（前面也有說啊，拍攝靈異節目也有風險），所以只要觀念正確、調理得當就好。我也有不少從事酒店業的朋友，到現在十幾年依舊經營的風生水起。

(本文摘錄自《茅山道士下山：一手抓鬼，一手看風水》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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