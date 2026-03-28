家族爭產！翁大銘父「遺體」停棺豪宅四十年未葬…之後果然出事

富豪遺體泡福馬林，四十年不葬封存豪宅

「翁明昌」這個名字，現在很多年輕人可能沒聽過，但在三十多年前，可是鬧得整個台灣沸沸揚揚的大新聞。說起我和翁家人的接觸，是間接而非直接，再者整個故事體非常大且支線多，所以我以自己有參與到的部分來分享。

我先用兩則新聞讓大家更了解這故事的背景。

新聞摘要2： 翁張妙貞一九七八年買下這棟陽明山豪宅，用來安置翁明昌的遺體，估計市值超過一億元。翁明昌一九七七年因心肌梗塞過世後，遺體經過福馬林防腐處理，至今仍停放在此。外界普遍認為，家族爭產是導致遺體無法下葬的主因。而翁張妙貞二○一一年過世後，她的靈柩也被安置在同棟別墅內。 （ETtoday新聞雲突發中心）

整件事完全超出一般人的認知，尤其保存遺體並非一般棺材而是用「銅棺石槨」─用銅打造、外層包覆大理石的棺材。這在民俗上非常罕見，防腐的觀點類似於兩蔣總統在大溪的做法，但一般來說，遺體防腐已經夠特別了，為什麼還要用「銅棺石槨」這樣處理？甚至就放在家裡面？這些連我都看不懂，不過就是茶餘飯後聊天的話題。

直到二○一五年，我的一位徒弟，他自稱是翁明昌長子翁大銘的財務長，突然找我問：

「郭老師，您知道我老闆的爸爸（翁明昌）的新聞吧？你怎麼看呢？」

「當然知道，銅棺存放家中，這對後代很不好，我想你老闆，翁大銘對吧，應該也知道，但就是不知道為何他要這麼做。」

「沒錯！我老闆翁大銘，其實心裡也覺得不妥，所以想請您去他家看看風水。」

豪宅存銅棺大體，翁大銘「笑而不語」

那天飄著小雨，翁家的司機來接我們，車子一路往陽明山開，從雙向道開到單向道，最後拐進台北永公路，車子在一座涼亭旁停下，這時黑色鐵門才被推開，鐵門內已經站了三至四位拿著兩把傘的年輕人，一支用來撐雨，一支用來防有記者媒體衝進來拍照用。

進到豪宅內，翁大銘早早站在客廳迎接，他的外型就像新聞畫面之中那樣，留著白色鬍鬚相當有特色的氣質，說話態度非常客氣。

「郭老師，謝謝你跑一趟。」

話不多，招呼打完翁大銘直接切入今日重點，我拿著羅盤，在他家客廳走了一圈，不難發現他家風水，早就有高人來指點過，看完之後，接下來幾乎都是我在說話。

「翁老闆，人死後必須入土為安，遺體不腐會變成『蔭屍﹄，也就是殭屍，這會敗財、損丁、吃子孫。無論做多少風水調整或科儀，效果都有限，最終還是要下葬。」翁大銘聽完只是微笑點頭。

我繼續說：「看得出來，你家中這些屏風、植栽都是新買的，擺的位置也是為了化煞所用，給予建議的高人這樣安排沒有問題，但這些方法只能暫時緩解。」

翁大銘對我看出他早已請過人這一點，倒是有點意外，但依舊是微笑點頭而已，我現在回想他可能心裡有數，只是礙於某些原因無法行動，或是他還在等什麼安排。

結束後，翁大銘原本想留我吃飯，但我晚上還要見一位客戶，所以閒聊一下後，換由我徒弟開車送我下山，車子停在台北一間烤鴨老店的黃線上，下車前我又提醒一次：

「跟你老闆說，真的不能再拖了，時間不多了。」

「郭老師，哀……你也知道我老闆不只找你來，前面有不少老師看過，這些老師都說『這樣處理就沒問題﹄、『只要這樣就可以無形化煞』，哀……感覺都在碰風，我在旁邊聽就覺得明明很有問題，所以才極力推薦要你來看啊。」

《茅山道士下山：一手抓鬼，一手看風水》。圖/時報出版提供

但畢竟這是人家的家務事，我們都是局外人，給予意見不插手，之後就看翁大銘怎麼處理，只是沒想到也沒算到，三個月後，翁大銘在自家三溫暖烤箱裡猝死。

事發後，不少民俗專家又跳出來大談「家中放棺材會吃子孫」的觀點，暗示他的過世和銅棺有關，其中還有當初去他家指點的某位老師，也上節目說：「當初我就有去翁家巡過，哀，我說了這樣不宜，會出大事，果然果然啊……」

但據我所知，當初他去翁家說的完全不是這樣。故事還沒說完，還有另一個驚人的支線故事發生……

(本文摘錄自《茅山道士下山：一手抓鬼，一手看風水》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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