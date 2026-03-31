靈異節目製作人女友深夜暴走！命理師勸離職：職業傷害大「容易卡陰」

靈異節目風險高，能短則短不要做久

雖然我參與製作靈異節目將近二、三十年，但我逢人都會勸：「可以就換工作，這職業（靈異節目）傷害太大，而且很難感覺到。」這個說法，我在上一篇也有提到。

用一個簡單的比喻─你長時間在高污染源或是輻射之下工作，即便有完善的後續處理跟事前預防，時間久了，身體還是會受影響吧，而且你一但生病就會馬上去醫院檢查，有問題還能及時處理，但是對於靈異方面的卡陰、卡煞，很多人是即便已經很嚴重，還是不自覺。更多人反而會合理化說：「我的工作就是日夜顛倒，本來就不正常，身體難免會有影響吧。」

接下來分享的故事，不說是哪個靈異節目，就談他們製作人發生的事就好。

這個靈異節目製作人有兩個，一個負責外景、一個負責棚內，我比較熟的是外景製作人，大家叫他布哥，不過他總說：「別人叫我布哥，郭老師你叫我阿布就好。」

因為工作關係，阿布身上其實不乾淨，甚至我也不知道是受到阿布影響，還是這麼巧，他身邊很多同事、朋友在我看來都不太好，我指的不是品行而是運氣，就連阿布交的模特兒女友也是。

有一次，我跟他們團隊十多人夜拍靈異節目，結束後大家去西門町某知名KTV唱歌，阿布的女友事後才來，進到包廂沒多久就睡著了，這也沒什麼，畢竟那時已經凌晨三點多，她睡一下醒來，就默默走去走廊，隨後大家聽到一連串的砸東西聲音跟女生的叫罵聲，大家衝出去一看─阿布的女友把吧檯給砸了！

上面的冰桶、麥克風、果盤通通被掃到地上，還不停對四周空氣咆哮，服務生早被她這突如其來的瘋狂舉動，全嚇到縮去角落，也不知道阿布女友到底是在罵誰，罵了一陣子，身子一癱，坐到地上開始哭起來，驚動到警察都來了。

我知道，你們心裡已經閃過很多想法：

「可能阿布女友喝醉或嗑藥？」

「是不是精神疾病還是情緒問題？」

「剛剛是不是情侶吵架？」

但在我眼裡這些都不是答案是因為她被鬼上身，所以變了一個人。

這邊岔個話，事後也有人說因為那間KTV出了名鬧鬼很兇，懷疑阿布女友在那邊被鬼卡到，但我不這麼認為，因為當時我也在包廂裡，不太可能會有好兄弟直接跑來在我面前鬧事，應該是她本來就有鬼卡在身上，才離開包廂出去發作。

至於好兄弟卡在阿布女友身上，也只是圖個發聲管道，可能生前憤憤不平，所以逮到機會，就會宣洩它的情緒讓人知道，這也是為什麼阿布女友常常一次又一次做出不合常理的行為，好比這次在KTV突然的暴怒掃吧檯、上次在計程車上忽然的開窗鬼叫、晚上睡到一半一直哭、走在路上蹲下來挖花圃裡的石頭等等，都是被不同的鬼卡上身。

而我早就跟阿布說了上萬次，明示暗示都有，阿布就是不信邪，直到有天他主動問我：「郭老師，我只信你。你覺得……我女友，有卡到嗎？」我點點頭。

「那郭老師……我有嗎？」我一樣點點頭。

「那○○○（阿布的長官）也有卡到？」這次我搖搖頭。

「有就是有，沒有就是沒有。你跟你女友身上確實不乾淨，而你的長官純粹是神經病。」

即便阿布已經問了，我也老實回答了，但是阿布還是不信！

我真的被他打敗，他本來就是一個很鐵齒的人，沒想到鐵成這樣，最後他半信半疑開玩笑的說：「我回家給她（女友）注一發就好了，哈哈哈，我排個毒也就好了。」

我嘆口氣，很慢且完整的說完以下這些話：「我知道你不信這些神神鬼鬼，但你今天會問我，就表示也發現一些問題，我跟你說有，你要聽，可以的話去拜拜或是我幫你做法，我不收你錢，反正就當作試試也沒損失。」 《茅山道士下山：一手抓鬼，一手看風水》。圖/時報出版提供

阿布吸著菸，隨後吐出一陣白霧瞇著眼，對我點點頭，最終他還是沒來找我處理，我就也沒再提起這件事。

阿布跟女友繼續住在一起，常常聽到旁人都會八卦他們又做出很多脫序行為，兩人也常常打架，打到鄰居報警，當地派出所都認識他們這對情侶，撐了兩年才分手。

大家都說阿布脾氣差，女友情緒化，兩個人加在一起不適合，但在幾年前，這兩人的個性完全不是這樣，完全是後來那些好兄弟，趁著兩人氣場低弱附身才改變的。

(本文摘錄自《茅山道士下山：一手抓鬼，一手看風水》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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