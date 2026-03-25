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面相專家看趙露思鼻樑有痣、眼神強+眉毛淡「恐有敏感體質」

時報出版／ 文／陳亮廷(菩庭老師)
大陸女星趙露思的鼻樑痣是其妝容特色之一，常被稱為「點睛之筆」。(取材自微博)
大陸女星趙露思的鼻樑痣是其妝容特色之一，常被稱為「點睛之筆」。(取材自微博)

面相中軸不宜有

《 相黑子》：「天中貴位不宜居，男妨父母女妨夫，若見天庭憂市死，印堂官事或才儲，壽上妨妻尤自得，承漿若有醉中殂，女人地閣須憂產，詔諭或見死囚拘……」

以上描述「痣」的位置，如果出現在臉部的中央，中軸線上時，在相學典籍中，幾乎沒有好評價。

不過順帶一提，額頭上自印堂起，中軸有痣者，多數人第六感較強，甚至會有靈感體質。

趙露思鼻樑有黑痣 感情路跌宕

中國戲劇的頂流女星趙露思的面貌姣好，五官甚佳，尤其天生唇形與下巴豐實，自然有「前勾後眥13」的眼型，與雙眼皮等等，她的全臉是時下醫美整形所追求的樣板。
《醫美開運人相學》。圖/時報出版提供
《醫美開運人相學》。圖/時報出版提供

註13：前勾後眥是指眼頭戴有一個自然下勾，是「貴眼」的條件之一，後眥是指眼尾有自然的線條延伸整齊，如刀裁過一樣。

但她的雙眉偏淡薄，與一雙大眼稍未相襯，由於眉毛介於「天人之交」，眼神強卻眉毛淡薄者，六親緣淡。同時「眉為保壽官」，所以眉薄而不襯其眼，也代表體質虛弱、體質敏感，直覺靈感強。而她鼻梁側邊帶了一顆「黑痣」，影響了腸胃與消化系統，以及中年錢財的損失，感情路也會跌宕。所以一顆痣，其實沒有什麼絕對吉凶，但痣所存在的位置，對應到了五官相理，就會發動而影響運程，不可不慎！

(本文摘錄自《醫美開運人相學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

趙露思 眉毛 面相 醫美

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