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眼睛決定你的財運！「大財看眼」…眼神比眼型更重要

時報出版／ 文／陳亮廷(菩庭老師)
圖為財運示意圖。圖／AI生成
圖為財運示意圖。圖／AI生成

「五官」當中，「眼部」相理決定一個人的「大財運勢」，所以又被稱之為「財源」之宮。

但關鍵卻非在「眼型」而是「眼神」，通常「神定」、「神安」又帶幾分「神強」之人，若其他相理搭配得宜，往往「大財」運勢都比一般人更好，創業也容易成功。

大財的定義

人們對「大財」的定義，往往有出入，所以因人而異不好界定。多少財才是「大財？」取決於個人的價值觀與生活目標。

但以一般民眾而言，從「消費」金額論，能以全款購屋者，以現在的房價來說，這樣的支出，已能說得上是「大財」。即便是分期完款的房子，其價值不斐也一樣算得上是有一定的財運。

所以「眼相」好，則「田宅運」好，也可以說是「能擁有田宅」的好運。

我們知道，世人的眼睛有分「大」、「小」，在相學裡又分得更多更細，例如「細長眼」或者類比動物（獸、禽）的眼型為分類，如「龍眼」、「鳳眼」，或者「牛眼」、「羊眼」等諸如此類。

「大眼睛」的個性因為感情豐富、慾望較多，若又加上「眼神外露」時，雖然容易賺錢，但卻不易存錢，走到眼運相關流年時就容易守不住財，也會恰巧在這時候有各種支出、各種破財。

「細長眼」型（非小眼）者，眼神透出光彩而有力，加上口齒相好的時候，雖然不是「忽然得財」型的，但卻常能把握機會，貴人相助漸漸有錢，加上較易守財，往往能累積成富，同時多數屬於有特殊專長，特別學問或技能，得到發揮而致富者。

「小眼睛」相書云，眼睛「細而不長」謂之「小」。

小眼的人，常被認為「器量」相對會比較小，但不是用「小氣」來形容，是因為小眼之人性情保守，事業上不會是一個好的「創業家」，也不是適合冒險的人，但因為保守，所以財運方面喜歡創造出「細水長流」安全感。

在金錢財富方面，不太展現爆發力，或者規模化的事業體經營，是可以獨善其身，善於獨處的人。

雖為「小眼」但若能「眼伏真光」者，也都有一番作為。這點也是屬於「眼神」的實務相理授課範疇，文字難以盡釋。

但不論什麼眼型，一般正常的人，皆須要具備「眼瞳居正」，這是相學對眼相的基本要求。

「眼大」最怕「神露」。就是眼神太過、太強，或三白眼。然而這樣的眼相，醫美療程的調整是非常有限，很難改善。只能說透過自己的修行與修養，來改善自己的眼神氣色。

「眼小」更怕「神弱、神枯」。神弱者心弱，神枯者心枯。「神弱」會讓人感到一種「目光衰弱」的疲倦感，除了感情不會順利，金錢也不活絡。眼小有神尚令人嫌小器，何況眼小又無神。

真正的「神枯」其實很少見，往往屬於一種在身體發病的前期徵兆，但是「眼周」會產生一種「素色」，乾枯的氣色，這個時候金錢運勢方面，在進財會有阻礙與困難，投資也是賠多過賺。

田宅宮理當在眼部

現在的相書或者面相學者，將「田宅宮」定位在「上眼胞」也就是「上眼皮」處，但此論點實屬不察。

這是過去時代相書記載部位時皆是「平面手繪」的方式紀錄，古書的面相圖沒有立體感概念，由於眼睛的「黑睛」跟「眼白」部分，是「三陽」、「三陰」的位置，正如我們書中考證，「田宅宮」是後來才增加的宮位，書寫標記為了避免文字重疊，所以「田宅宮」三字就變成寫在最接近眼睛的「上眼皮」位置，「田宅宮」的部位逐漸模稜兩可。

《醫美開運人相學》。圖/時報出版提供
《醫美開運人相學》。圖/時報出版提供

但事實上所有關於「田宅宮」的面部位置，所有文字記載都是指在「眼部」，只是還會一併加上「鼻子」部位，因為古相書也說「土星為田宅」，土星就是指鼻部。

所以說，田宅宮也跟財帛宮重疊了相關位置，可見兩者關係密不可分。

醫美開運療程

「小眼」就要參考我們說的「綜合眼周手術」的評估，別無他法。很多人經過眼睛的調整，眼神瞬間開朗，人生也光明不少。眼的精神力，當然決定我們賺錢的意志力。

所以「神聚者財聚，神露者財露，神弱者財弱，神枯者財枯」。

(本文摘錄自《醫美開運人相學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

眼睛 財運 面相

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