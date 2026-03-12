戴墨鏡掛上億金牌...亞洲最大濟公換裝 30年首見3尊神像齊換神衣

行經國道3號蘭潭隧道時，總能看見一座威嚴的濟公大佛高立於山頭，這尊大佛不僅是亞洲最大的濟公神像，更因戴著專屬墨鏡、胸前掛著市值破1億元的超大金牌，成為嘉義最具話題的新地標。南恩禪寺正殿供奉的濟公活佛、齊天大聖與城隍尊神，今天迎來百年難得一見的盛事，退去舊衣並更換為同樣具備「亞洲最大尺寸」的隆重新神衣戰袍。

南恩禪寺表示，寺內供奉的3尊神尊皆由同棵千年樟木一體雕刻而成，其中濟公神像高度達一丈七尺一寸。執行長張孝賢表示，這是近40年來首次三尊神像同時更換神衣，此項工程由崑崙白鶴仙宮郭董事長慨捐60萬元資助，從手工訂製到完工耗時半年，今天上午10時開始更換估計要花費1小時。

對於換下的舊神衣，廟方也展現惜物精神。張孝賢表示，舊衣將收納於倉庫，並裁切成小塊放入平安符中，讓信眾索取隨身保平安。據悉，濟公活佛的舊衣已穿10年，而齊天大聖與城隍尊神的舊衣更已穿30年之久。

這尊濟公大佛戴墨鏡的緣由相當傳奇。國道3號開通後，廟前小山丘剷平導致夕照直射神像眼睛，傳聞濟公因而託夢要求打造墨鏡。張孝賢表示，濟公戴墨鏡並非標新立異，除阻擋夕照外，也隱諭凡事不要吹毛求疵、不要得理不饒人。

此外，廟方將信徒捐贈的金飾，以熔金包銅方式打造超大金牌，隨著金價高漲，市值已突破1億元。如今隨著周邊護欄與鷹架拆除，這座融合傳統宗教、現代工藝與處世哲學的大佛，已正式以嶄新面貌與民眾見面。

嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年完成。圖／張孝賢提供

