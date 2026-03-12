快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

戴墨鏡掛上億金牌...亞洲最大濟公換裝 30年首見3尊神像齊換神衣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
耗時半年打造亞洲最大神衣，南恩禪寺工作人員為濟公大佛退舊衣換新裝，更顯得神像宏偉莊嚴。圖／張孝賢提供
耗時半年打造亞洲最大神衣，南恩禪寺工作人員為濟公大佛退舊衣換新裝，更顯得神像宏偉莊嚴。圖／張孝賢提供

行經國道3號蘭潭隧道時，總能看見一座威嚴的濟公大佛高立於山頭，這尊大佛不僅是亞洲最大的濟公神像，更因戴著專屬墨鏡、胸前掛著市值破1億元的超大金牌，成為嘉義最具話題的新地標。南恩禪寺正殿供奉的濟公活佛、齊天大聖與城隍尊神，今天迎來百年難得一見的盛事，退去舊衣並更換為同樣具備「亞洲最大尺寸」的隆重新神衣戰袍。

南恩禪寺表示，寺內供奉的3尊神尊皆由同棵千年樟木一體雕刻而成，其中濟公神像高度達一丈七尺一寸。執行長張孝賢表示，這是近40年來首次三尊神像同時更換神衣，此項工程由崑崙白鶴仙宮郭董事長慨捐60萬元資助，從手工訂製到完工耗時半年，今天上午10時開始更換估計要花費1小時。

對於換下的舊神衣，廟方也展現惜物精神。張孝賢表示，舊衣將收納於倉庫，並裁切成小塊放入平安符中，讓信眾索取隨身保平安。據悉，濟公活佛的舊衣已穿10年，而齊天大聖與城隍尊神的舊衣更已穿30年之久。

這尊濟公大佛戴墨鏡的緣由相當傳奇。國道3號開通後，廟前小山丘剷平導致夕照直射神像眼睛，傳聞濟公因而託夢要求打造墨鏡。張孝賢表示，濟公戴墨鏡並非標新立異，除阻擋夕照外，也隱諭凡事不要吹毛求疵、不要得理不饒人。

此外，廟方將信徒捐贈的金飾，以熔金包銅方式打造超大金牌，隨著金價高漲，市值已突破1億元。如今隨著周邊護欄與鷹架拆除，這座融合傳統宗教、現代工藝與處世哲學的大佛，已正式以嶄新面貌與民眾見面。

嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年完成。圖／張孝賢提供
嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年完成。圖／張孝賢提供

嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年完成。圖／張孝賢提供
嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年完成。圖／張孝賢提供

嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年。圖／張孝賢提供
嘉義地標億元金牌濟公大佛換新衫，亞洲最大神衣由信眾捐資60萬手工訂製耗時半年。圖／張孝賢提供

南恩禪寺工作人員為大神像退舊衣換新裝，顯得宏偉莊嚴。圖／張孝賢提供
南恩禪寺工作人員為大神像退舊衣換新裝，顯得宏偉莊嚴。圖／張孝賢提供

金牌

延伸閱讀

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

3月20日龍抬頭＋土地公生日！ 命理師曝8大禁忌、3生肖獲龍神加持

雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

星雲大師百歲冥誕 佛光山攜手中華郵政發行紀念郵票

相關新聞

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

木星恢復順行時間是週三3/11，象徵著豐盛、擴張與守護能量的覺醒。命理師艾菲爾老師在臉書發文，透露12生肖在木星順行時的開運指南，在3月20日春分來臨前，只要做好這些事，便能帶來源源不斷的好運。

戴墨鏡掛上億金牌...亞洲最大濟公換裝 30年首見3尊神像齊換神衣

行經國道3號蘭潭隧道時，總能看見一座威嚴的濟公大佛高立於山頭，這尊大佛不僅是亞洲最大的濟公神像，更因戴著專屬墨鏡、胸前掛著市值破1億元的超大金牌，成為嘉義最具話題的新地標。南恩禪寺正殿供奉的濟公活佛、齊天大聖與城隍尊神，今天迎來百年難得一見的盛事，退去舊衣並更換為同樣具備「亞洲最大尺寸」的隆重新神衣戰袍。

農曆2月生肖解析(上)／蛇慎防車關、這動物當心破財

來到農曆2月份，各個生肖的運勢將會如何發展呢？命理師湯鎮瑋老師臉書發布影片，解析生肖牛、兔、龍、蛇、雞在農曆2月的運勢，並強調這5個生肖都會遇到問題，凡事三思而後行才能避免麻煩。

獨立精明是假象…「四生肖女生」超級戀愛腦！只要愛上就飛蛾撲火

有些女性談戀愛後，會把所有的時間、精神都放在情人身上，感情成了生活中的唯一，甘願付出全部，甚至為此拋棄原則，秒變愛情至上的「戀愛腦」。旺好運分享，以下4個生肖女，她們在愛情中往往較為衝動，感性大於理性喔！

每日星座運勢／天秤職場遇尷尬處境 一笑置之化解

2026-03-12牡羊座短評：別輕信他人，多一些自己的主見。【整體運★★★★☆】盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方

最美女鬼小倩從《聊齋誌異》走出來！來看蒲松齡筆下有人性的鬼故事

中國古典小說發展的長河之中，《聊齋誌異》的確是一道逆流。這不只是因為其文言短篇的體制，在明清白話章回為主的浪濤中格外引人注目；而且在內容上，《聊齋》誌「異」，追溯的是六朝志「怪」、唐人傳「奇」的古老源頭──這種對談狐說鬼的癡戀，在「四大奇書」所帶動的講史、俠義、神魔、世情的風潮下異軍突起，實有漩渦般的不可思議魅力。《聊齋誌異》不僅是在語言與內容賡續了志怪與傳奇之餘韻，甚至如紀昀所謂「一書而兼二體」(又被魯迅稱為「擬晉唐小說」)，乃是以傳奇之體進行志怪書寫；其故事文末「異史氏」之論贊，則更是步武腐遷，展現出鎔鑄史、子的獨特樣態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。