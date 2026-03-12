木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

快訊

命理師艾菲爾老師分享12生肖在木星順行時的開運指南。圖／AI生成
木星恢復順行時間落在3月11日，象徵著豐盛、擴張與守護能量的覺醒。命理師艾菲爾老師在臉書發文，分享12生肖在木星順行時的開運指南，只要在3月20日春分來臨前做好這些事，便能帶來源源不斷的好運。

生肖鼠／存摺曬月光

木星順行時，對屬鼠的人來說是加強財庫安全的時間點，準備好自己的存摺、手機錢包，晚上時於窗邊拿出50元硬幣，彈存摺三下，並念「擴張、擴張、錢財往我這方」，便可利用木星的能量，啟動你的財運磁場，使你在春分錢得到意想不到的財富。

生肖牛／慢跑好運接力

木星順行能夠為你帶來出色的執行力，建議穿上運動鞋，於傍晚時到公園「快走三分鐘、慢走一分鐘」，快走時想像在追木星，並在慢走時默念「我穩如泰山，運勢如虹」，結束後原地跳三下，代表破除停滯，讓你在事業發展下勢如破竹。

生肖虎／箭頭指北

請準備紅色的筆與紙張，在紙張上畫一個大箭頭向北方，代表木星巨蟹的滋養位，並把紙貼在辦公桌前，接著拿出軟糖或巧克力，對紙張做投籃的動作並吃掉，代表吃定目標，象徵新的一年保有行動力、邁向成功。

生肖兔／溫馨水杯傳音

屬兔的人要利用溫柔的力量，請準備玻璃杯，裝水後對其說出你的願望，可以是祝福家人健康或遇到貴人，隨後輕敲水杯發出聲響喚醒木星，更可以請朋友或家人喝下這杯水，代表分享好運。

生肖龍／飛龍在天亮片

屬龍的人需要閃耀感，請準備亮粉或亮貼紙，將其撒在手帳或名片夾上，用力拍三次，說「我是焦點，運勢閃耀」，便能獲得名聲加持，代表你的才華與名聲擴張，讓你在春分錢脫穎而出，成為最閃耀的明星。

生肖蛇／變色龍穿搭

屬蛇的人要換上一件「粉嫩色系」或「亮藍色」的配件，領帶或絲巾都可以，並在鏡子前面說「今天我最靈活」，打破你從前的形象，為你帶來財運與更多的機會，效果非常驚人。

生肖馬／紅包袋打氣

屬馬的人需要木星順行的守護，請準備空的紅包袋，對著裡面吹三口氣，封存後在紅包外畫開口向上的馬蹄鐵，代表接住好運，隨後將紅包放枕頭下三天，幫助你抹去生活上的風險，讓你的努力有回報。

生肖羊／綠色植物對話

屬羊的人請找一盆家裡的綠色植物，接著那出噴霧器為它噴水，在此期間對植物說出你的願望，並為它取跟「錢」或「愛」相關的名字，照顧它時都會吸收木星的能量，幫你獲得更多財富。

生肖猴／數字好運接龍

屬猴的人需要科技感，請打開手機社交App，找到很久沒聯絡的好友，傳有趣的貼圖給對方，並打個招呼，完成後對螢幕擊掌一下，通過此方法，能夠提升你的貴人運與資訊財，更可以得到升遷機會。

生肖雞／金鳴醒運

屬雞的人最適合以聲音許願，請準備小鈴鐺，或用餐具輕敲陶瓷碗也可以，對家中四個方位敲打一下，表示「名震四方」，春分前能夠讓主管或老闆對你另眼相看，並得到許多好機會。

生肖狗／守護犬足跡

屬狗的人請在玄關處放上一個新的或你喜歡的踏腳墊，於其下方放一塊金幣，每次踩上去時默念「進門見財，守護平安」，此動作能增強你的內在安全感，並在紛爭中化解危機。

生肖豬／美食種子

屬豬的人不能錯過美食，請準備五種不同顏色的水果，將其擺成星形，於中間擺放一顆種子，隨後請家人或朋友吃掉，代表將木星能量吃下去，擴大你的社交與財運，讓你一整年都財源滾滾。

