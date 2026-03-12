農曆2月生肖解析(上)／蛇慎防車關、這動物當心破財

3月5日節氣「驚蟄」開始進入農曆二月，也就是卯月，這也是桃花的月份，本月桃花、人際的問題都會很多，建議要廣結善緣，人脈通錢脈。命理師湯鎮瑋老師臉書發布影片，解析生肖牛、兔、龍、蛇、雞在農曆2月的運勢，並強調這5個生肖都會遇到問題，凡事三思而後行才能避免麻煩。

生肖牛／莫管他人閒事

屬牛的人會在此月份感受到生命無常的感悟，可能是家人的情緒或朋友的事情都會讓你很煩心，進而造成身體上的傷害，建議不要去管別人的閒事、多行善布施、捐血來抵擋不好的運勢。

開運可以穿紅色的衣服或飾品，一紅化三災，或是多去拜關公，都能幫你開運。

生肖兔／不要投機取巧

屬兔的人在2月份會很想突破自己，可能是工作或上活上的突破，積極改變現況是好事，但建議量力而為就好，多評估自己的能力並不要勉強做事情，保持不急不慌的心態就好，千萬不行有投機取巧的想法，否則可能會出包。此月也容易與人爭吵、得罪別人，多「三思而後行」才是正道。

開運可以戴綠色的首飾，或去拜綠度母，能夠幫助你化險為夷、讓事情更順利。

生肖龍／當心舊疾復發

屬龍的人這個月要多注意身體健康，可能會生病或老毛病復發，建議千萬不要熬夜，要多注意自己的身心靈健康，此外也可以多去廣結善緣，有時候舉手之勞也可以為你帶來福報、越來越好運。此月也容易遇到豬隊友，在生活上要更加細心。

開運建議多去拜土地公，事業或財運都能得到加持，更能夠穿土黃色系的衣服，來幫助你更加好運。

生肖蛇／別急躁有車關

屬蛇的人此月絕對不能貪，否則容易掉進小人的陷阱裡，不能有投機的想法，免得遭到其他人的利用。無論是簽約還是投資都要多注意，看清認明他人才是明智之舉。還要留意交通的問題，不要違規或急躁，否則易遇上意外。

開運能夠多祈求桃花佛母，讓你的貴人運更加好，多穿綠色系的衣服或首飾，都能夠加分。

生肖雞／容易破財忌貪

屬雞的人2月份容易出現破財的情況，一定要控制住自己的慾望，職場上不公平的狀況也容易發生在你身上，建議不要急、做重大決策前務必多想一下，了解順其自然的道理，凡事不要急躁，才能「大事化小，小事化無」。人與人的相處也要多有耐心，否則容易爭吵。

開運可以穿黃色系的衣服與飾品，一樣可以祈求土地公的加持。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。