不想清明人擠人！提早掃墓需要看日子嗎？專家說「這些情況」必須要

早期墳墓區都是亂葬崗，荒煙漫草，清明掃墓往往要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除，以免小灌木的根竄到棺木或骨灰甕；雨水會將墳上的泥土沖刷流失，還要到附近挖取泥土補充；墳墓本身如果有龜裂的現象，還要攜帶水泥填補維修。

現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，所以現在掃墓可省事多了，只要準備供品，根本不必鋤草、補土。政府也將公墓公園化，即使有土葬，規劃整齊，甚至平常有管理員整理鋤草，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。

掃墓什麼狀況要擇日看好日子？ 一、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。 二、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。 三、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。 四、先人骨灰要進塔。 五、先人遺骸要下葬。 六、先人遺骸要撿骨。 七、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

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