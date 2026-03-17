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不想清明人擠人！提早掃墓需要看日子嗎？專家說「這些情況」必須要
早期墳墓區都是亂葬崗，荒煙漫草，清明掃墓往往要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除，以免小灌木的根竄到棺木或骨灰甕；雨水會將墳上的泥土沖刷流失，還要到附近挖取泥土補充；墳墓本身如果有龜裂的現象，還要攜帶水泥填補維修。
現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，所以現在掃墓可省事多了，只要準備供品，根本不必鋤草、補土。政府也將公墓公園化，即使有土葬，規劃整齊，甚至平常有管理員整理鋤草，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。
掃墓什麼狀況要擇日看好日子？
一、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。
二、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。
三、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。
四、先人骨灰要進塔。
五、先人遺骸要下葬。
六、先人遺骸要撿骨。
七、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。
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