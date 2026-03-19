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2026年「清明節」提早掃墓吉日大公開！記得下午三點前離開

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清明連假將至，命理師楊登嵙提醒民俗注意事項。圖／AI生成
清明連假將至，命理師楊登嵙提醒民俗注意事項。圖／AI生成

清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖，幾乎成為全民運動，今年「清明節」是4月5日，於4月3日至6日為連續假期，屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖。因此，提早掃墓祭祖，可以減少連續假期大塞車，輕鬆掃墓祭祖。

現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。

以下提供2026年提早分流掃墓的吉日及注意事項：

3月10日，沖屬牛30歲，坐西向東不宜。

3月11日，沖屬虎29歲，坐南向北不宜。

3月16日，沖屬羊24歲，坐東向西不宜。

3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜。

3月21日，沖屬鼠19歲、79歲，坐北向南不宜。

3月23日，沖屬虎17歲、77歲，坐南向北不宜。

3月25日，沖屬龍15歲、75歲，坐北向南不宜。

3月28日，沖屬羊12歲、72歲，坐東向西不宜。

4月2日，沖屬鼠7歲、77歲，坐北向南不宜。

4月3日，沖屬牛6歲、66歲，坐西向東不宜。

4月4日，沖屬虎5歲、65歲，坐南向北不宜。

4月5日，沖屬兔4歲、64歲，坐東向西不宜。

4月8日，沖馬1歲、61歲，坐南向北不宜。

4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。

例如：3月25日，戶外墳墓掃墓親人及子孫屬龍15歲、75歲(其他歲數的龍沒有關係)，或墳墓坐北向南不宜，要改其他日期；靈骨塔位不必看日子，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 掃墓

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