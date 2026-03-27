「3星座」愛說謊卻又破綻百出…射手無所謂、他迴避問題

有些星座不是愛說謊，只是說謊時很難藏得住。

說謊並不是所有人都擅長的事，從某些人的小動作與眼神，便能輕易判斷他是否在說謊。占星師12talks分享「說謊容易有破綻的星座」，快來看看誰上榜，請參考太陽、水星星座。

★射手座／處處破綻 毫不在乎

射手座說謊時不打草稿更不會預演，甚至連細節也記不住。如果發現他可能說謊，只需要多問幾次就好了，他每次回應的版本都會有差異，自然出現端倪。如果說謊被發現，射手座總會擺出「無所謂」的模樣，因為他根本不在乎什麼是謊言。

★牡羊座／口直心快 迴避問題

牡羊座是典型口直心快的星座，如果是無意識說謊，會立刻出現破綻，例如閃避眼神或說話突然變快；假如是有意識說謊，就會開始「迴避問題」，只要盯著他的眼睛看，如果他說謊，自己會表現得很心虛。

★獅子座／過於自信 變情緒化

獅子座過於有自信，導致他以為用謊言說服了你，在他放鬆的那一刻，破綻就會顯露出來了。你可以故意質疑他、用諷刺的語調考驗他，如果他說真話會非常著急想證明自己；如果他說謊，很容易情緒化，因為他太看重面子了。

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