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天生一張初戀臉！「4星座」外表清純無害 骨子裡可是正宗老司機
有的人長得一臉純良，你是否就認定他單純無比呢？可別被外表給迷惑了，科技紫微網這就來為大家重新認識一下，要知道天生初戀臉，骨子裡卻是正宗老司機的大有人在！
NO. 1：雙子座
雙子座非常在意他人的看法，所以初戀臉是怎麼樣也要裝出來的，而至於內心，黑暗如同一枚老司機。什麼大風大浪他們沒看過、沒遇過，只不過學會了深深埋藏在心中，自行消化了。
NO. 2：牡羊座
牡羊座「一臉呆萌」的表情大多時候是裝出來的，越表現得不諳世事，他們就越給人一種初戀臉的單純感覺。其實他們也是衝著這個名號來的，難得糊塗，所以裝個糊塗給你看嘍！
NO. 3：處女座
處女座的外表，可說是可圈可點，畢竟為了保養這件事，他們也花了不少錢。但是即使看起來非常初戀臉，卻也是一個讓人措不及防的老司機。不信就多和他們交談幾句試試看？保證是不鳴則已一鳴驚人。
NO. 4：天蠍座
天蠍座擅長偽裝，老司機的心思外面，包裹了一層糖衣炮彈，所以誰見了他們都覺得很單純無比的初戀臉。天知道順利瞞天過海的天蠍座，內心的OS是幾倍音量的笑聲：你們這群愚蠢的人類啊！
NO. 5：雙魚座
雙魚座在結交一群狐朋狗友之前，是完全和初戀臉的外表一致的，表裡如一，可說是單純的人一枚。但是容易被帶壞，一不留神就近朱者赤近墨者黑了，正宗老司機的潛能被挖掘出來了。
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