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相親怕踩雷？帶上「這些星座閨蜜」幫妳鑑定渣男 一眼看穿真面目

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相親怕遇渣男？記得帶這些星座閨蜜幫妳鑒定。圖／AI生成
相親怕遇渣男？記得帶這些星座閨蜜幫妳鑒定。圖／AI生成

害人之心不可有，但是防人之心不可無，不是不相信人性，實在是這年頭什麼怪事都有，因此相親還需要多一些提防之心比較安全。以下科技紫微網為大家現身說法，看看相親的時候到底帶著哪些星座閨蜜，將有利於分辨對方是否為渣男？

金牛座閨蜜

觀察人非常細緻入微，金牛座閨蜜一直都倡導一句話，「細節決定成敗」。感情裡也是這樣，一個男人是否為渣男，細節會將他們出賣。而這一切的一切，自然是逃不出金牛座的火眼金睛法眼。

獅子座閨蜜

熱情的獅子座閨蜜，也的確有自己的觀人術，她們會用自己的任性為你實力證明，什麼叫做好的「小幫手」。而且與此同時，也是在考慮你那位相親對象的耐性，由此來看對方到底壞不壞。

處女座閨蜜

處女座閨蜜朋友多，交際面廣，說不定和你相親的男人被她們所眼熟，也是在和她們其他的朋友或者親戚相親。藉著上洗手間的機會來一語道破不明所以的你，然後兩人一起放渣男鴿子。

天蠍座閨蜜

城府深、善觀人，說不定還有些許面相方面的知識，所以天蠍座閨蜜一般認人都蠻準的。當然了，理論並不完全受用，她們也會結合一些話語試探的功力，來幫你看對方是否為渣男一枚！

射手座閨蜜

射手座閨蜜見多識廣，作為情場上滾打的老手，那可是有這方面的老江湖了。基本上是渣男還是好男人，她們一眼就可以看出來。這都是日積月累的經驗累計之下，所培養的必殺技能。

當然了，如果沒有這麼強大的星座好閨蜜，也別急，總會有屬於你的那款愛情貴人，即便不能幫你識別壞男人，也能讓你相親成功的機率大大增加，或是遇到愛情困難時找他幫忙會更容易解決問題。

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