快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

話雖不多…「4生肖」其實很適合做生意！今年翻身大賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
餐飲業職場示意圖。圖／AI生成
餐飲業職場示意圖。圖／AI生成

有的人反應快，舌燦蓮花，好像跟誰都能熱絡。有些人卻反應慢慢的、話不多，看來似乎有點遲鈍，好像什麼事情都會想很久。到底哪種人做生意容易成功呢？這裡有答案。搜狐網分享，四生肖看似遲鈍、其實大智若愚，很會做生意，今年將迎來翻身契機，快看看誰上榜。

生肖牛／誠懇經營 長期累積

屬牛的人做事一向踏實，不愛誇口，也不急著求快。雖然看起來慢半拍，但其實每一步都很穩。今年過去累積的經驗與口碑開始發揮作用，客戶信任度提高，合作機會也跟著增加。對他們來說，做生意就是一步一步把基礎打好，等到時機成熟，成果自然會慢慢浮現。

生肖蛇／冷靜觀察 抓準商機

屬蛇的人外表冷靜，不太多話，但其實腦袋轉得很快。他們很擅長觀察市場變化，也懂得耐心等待時機。今年特別容易發現新的商機，一旦看準方向就會果斷出手。加上擅長經營人際關係，合作夥伴也越來越多，生意自然越做越順。

生肖龍／運籌帷幄 領頭打拚

屬龍的人天生自帶威嚴，有種高高在上的感覺，但其實他們做事有想法、有遠見。雖然有時給人距離感，但在經營事業時卻很有領導力。今年不少屬龍的人在事業上會迎來新的突破，整合資源、帶領團隊衝刺，讓事業規模慢慢擴大，生意也出現明顯成長。

生肖狗／誠信第一 客戶信任

屬狗的人做事重情重義，也很重視信用。雖然不擅長花言巧語，但誠懇的態度反而更容易贏得信任。今年不少屬狗的人因為好口碑累積，客戶願意介紹客戶，生意逐漸穩定成長。靠著踏實經營與長久信任，翻身的機會也越來越近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

四生肖富貴在後頭…年輕不計較、老了賺更多！牛中年得意、他貴人帶財

吃苦當吃補！「四星座」今年工作越忙會越旺…獅子帶頭衝、他打破傳統

過去努力被看見了！3月底「4星座」貴人運爆棚、業績沖天、資源接不完

金土合相「4生肖」快整理財務！龍投資先別衝、蛇合作明算帳

相關新聞

很少躺平！自律魔人三星座…處女不意外、第一名「機器人作息」

維持自律的生活，其實不是很容易，那你知道「哪些星座」真的「活的很自律」嗎，讓我們一起來看看吧！？

話雖不多…「4生肖」其實很適合做生意！今年翻身大賺錢

有的人反應快，舌燦蓮花，好像跟誰都能熱絡。有些人卻反應慢慢的、話不多，看來似乎有點遲鈍，好像什麼事情都會想很久。到底哪種人做生意容易成功呢？搜狐網給答案。搜狐網分享，四生肖看似遲鈍、其實大智若愚，很會做生意，今年將迎來翻身契機，快看看誰上榜。

四生肖富貴在後頭…年輕不計較、老了賺更多！牛中年得意、他貴人帶財

不少人年輕時拚命想賺錢，結果壓力山大。也有人年輕時沉潛低調，不急著計較回報，默默努力、慢慢累積，到了一定年紀，閱歷增長，人脈機會也都到位，錢財輕鬆入袋。搜狐網分享，四大生肖從不計較，卻收穫越大，年紀增長賺錢變得簡單，屬於典型「大器晚成」財運，快看看有誰。

春分巧遇龍抬頭！命理師曝當天「必做3事」 啟動一整年財運

3月20日迎來24節氣中的「春分」，恰巧也是農曆二月初二的「龍抬頭」，更是土地公的生日。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享龍抬頭當天必做的3件事情，讓你在當天獲得財運與財運，快來看看都有什麼方法吧！

超正能量！「3大星座」很少負面思考 氣場強到吸引好事

有些人天生帶著光，總能以正面角度看待世界。他們少有負面思考，不輕易被情緒困住，總能保持穩定且積極的能量。根據小孟塔羅雲蔚老師臉書指出，這樣的高頻特質不僅讓他們自身更快樂，也容易吸引好事發生。在日常生活中，他們常被周圍人稱作「陽光存在」。以下將介紹三個星座，他們內在強大、樂觀開朗，是公認最具正能量的星座之一。你是否也擁有這樣的光芒呢？

每日星座運勢／牡羊理財宜採取保守 金錢入帳快存

2026-03-11牡羊座短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。【整體運★★★★★】今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。