話雖不多…「4生肖」其實很適合做生意！今年翻身大賺錢

有的人反應快，舌燦蓮花，好像跟誰都能熱絡。有些人卻反應慢慢的、話不多，看來似乎有點遲鈍，好像什麼事情都會想很久。到底哪種人做生意容易成功呢？這裡有答案。搜狐網分享，四生肖看似遲鈍、其實大智若愚，很會做生意，今年將迎來翻身契機，快看看誰上榜。

生肖牛／誠懇經營 長期累積

屬牛的人做事一向踏實，不愛誇口，也不急著求快。雖然看起來慢半拍，但其實每一步都很穩。今年過去累積的經驗與口碑開始發揮作用，客戶信任度提高，合作機會也跟著增加。對他們來說，做生意就是一步一步把基礎打好，等到時機成熟，成果自然會慢慢浮現。

生肖蛇／冷靜觀察 抓準商機

屬蛇的人外表冷靜，不太多話，但其實腦袋轉得很快。他們很擅長觀察市場變化，也懂得耐心等待時機。今年特別容易發現新的商機，一旦看準方向就會果斷出手。加上擅長經營人際關係，合作夥伴也越來越多，生意自然越做越順。

生肖龍／運籌帷幄 領頭打拚

屬龍的人天生自帶威嚴，有種高高在上的感覺，但其實他們做事有想法、有遠見。雖然有時給人距離感，但在經營事業時卻很有領導力。今年不少屬龍的人在事業上會迎來新的突破，整合資源、帶領團隊衝刺，讓事業規模慢慢擴大，生意也出現明顯成長。

生肖狗／誠信第一 客戶信任

屬狗的人做事重情重義，也很重視信用。雖然不擅長花言巧語，但誠懇的態度反而更容易贏得信任。今年不少屬狗的人因為好口碑累積，客戶願意介紹客戶，生意逐漸穩定成長。靠著踏實經營與長久信任，翻身的機會也越來越近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。