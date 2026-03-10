快訊

吃苦當吃補！「四星座」今年工作越忙會越旺…獅子帶頭衝、他打破傳統

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族事業越忙越旺示意圖。圖／AI生成
圖為上班族事業越忙越旺示意圖。圖／AI生成

今年才一開春工作就很忙嗎？不要覺得自己勞碌命，這是事業要更上層樓的前哨站。搜狐網分享，有4個星座今年越忙碌會越旺，事業和生意都會越做越順，收入水漲船高，福氣自然跟著來。

獅子座／王者氣場 大哥帶頭衝

獅子座的人自帶王者氣場，領導力滿分。今年他們在工作上總能迅速抓住重點，超有效率，有獅子座在團隊，成員就像是吃了定心丸，能一路衝刺目標。獅子座在生意場上更是精準投資、把握商機，資源整合能力超強，合作關係穩固。整年的努力換來事業版圖擴張，財運也跟著噴發，福氣十足。

天秤座／優雅從容 事業開花

天秤座的人溝通力超強，擅長平衡各種關係。今年他們善用協調能力提升工作效率，結合同事意見做出最明智決策。生意上懂得分析市場、控制風險，精準投資又保穩健，同時維護好口碑，吸引更多合作和客戶。事業生意雙線成長，收入穩定上升，福氣滿滿。

射手座／樂觀豁達 挑戰極限

射手座的人充滿探索精神和熱情，今年更敢挑戰自我。工作上突破極限，生意上開拓新市場，把失敗當成成長養分。射手座樂觀又積極的態度，吸引更多貴人支持，機會接連而來。事業翻身、生意火爆，收入自然水漲船高，福氣不斷累積。

水瓶座／打破傳統 脫穎而出

水瓶座思維活躍、充滿創意，今年靠創新能力脫穎而出。工作上提升效率，生意上推出新產品、掌握趨勢，打破傳統、引領潮流。吸引大量消費者和合作機會，事業生意雙線成功，福氣滿滿，成為圈子裡的焦點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 貴人

