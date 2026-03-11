春分巧遇龍抬頭！命理師曝當天「必做3事」 啟動一整年財運

3月20日迎來24節氣中的「春分」，恰巧也是農曆二月初二的「龍抬頭」，更是土地公的生日。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享龍抬頭當天必做的3件事情，讓你獲得財運、運勢旺一整年，快來看看都有什麼方法吧！

一、剃龍頭

可以在當天剪頭髮，稍微修剪一下就可以了，代表除晦氣，讓你好運又出頭，如果不方便也可以象徵性的修剪鬍子。吉時為早上7點到9點、中午11點到下午3點。

二、接龍氣、吃龍米

當天早上7點到9點，如果東南方是窗戶或大門，記得把它打開，代表迎接陽氣增添財運，如果不方便也可以去廟裡或家裡點進貢香，檀香或沉香都可以，讓香的煙霧繚繞在家裡；當天去拜拜的話，可以選擇拿米類食物去拜，回來再吃掉就好，代表「吃龍米」。

三、拜土地公

因為當天也是土地公生日，拜土地公是必不可少的事情，建議選擇在家裡附近的廟就好了，相傳土地公喜歡吃甜食，供品可以選擇甜食或礦泉水，回家在喝掉或吃掉就好，便能保佑你平安。此外也可以拜五色鈔、拜完再放在錢包裡，也能祈求平安。記得把所有訴求都告訴土地公，便能獲得保佑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。