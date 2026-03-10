3月20日龍抬頭＋土地公生日！ 命理師曝8大禁忌、3生肖獲龍神加持

龍頭節日期為農曆二月初二，為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享龍抬頭當天不能做的事情與獲得好運的3個生肖，快來看看你有沒有得到龍神的加持吧！

小孟老師分享3月20日當天不能做的事情：

一、別敲水龍頭

水龍頭顧名思義為「龍頭」，如果隨意敲打財運會下滑。

二、不要喝粥

因為在古代粥相傳為龍血，喝粥就象徵龍子被煮。

三、忌洗衣

因為龍抬頭的日子洗衣服太大力，會無形間傷到龍皮，影響到磁場。

四、不宜動刀與針線

古人說龍抬頭的日子最好別動刀，怕會誤砍到龍頭或刺到龍的眼睛，假如生病則沒關係。

五、別磨食材

在龍抬頭當天磨食材會讓龍王不開心，怕會傷到龍的頭部。

六、忌說關門

因為龍抬頭是吉日，要開門迎接龍王，不要說關門，以免龍氣進不來。

七、不要吃龍蝦

因為龍蝦又意旨龍王，建議不要吃蝦。

八、屬龍者不宜洗頭

因為屬龍為飛龍在天，當天洗頭代表洗龍頭，會傷到龍頭，建議隔天再洗。

小孟老師指出，當天也是土地公生日，加上濟公活佛，有3生肖拜拜會得到龍神的加持：

生肖虎

可以拜土地公與濟公，能夠為你的靈感、財運加分，如果有閒錢也不妨小試手氣，有機會獲得額外的財富。

生肖龍

當天可趁土地公與濟公生日時去拜拜，能夠讓學習取得更高成就，如果想開發副業，可在此時獲得新的靈感。

生肖鼠

屬鼠的人拜拜就可以得到龍神加持，無論做什麼事都能克服挑戰，而且投資運也很好。

如何祭拜土地公呢？小孟老師建議準備3到5樣東西去拜拜，因為單數為陽代表級數，土地公也喜歡吃甜食，可準備花生、湯圓與甜酒。

