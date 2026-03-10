聽新聞
3月20日龍抬頭＋土地公生日！ 命理師曝8大禁忌、3生肖獲龍神加持
龍頭節日期為農曆二月初二，為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享龍抬頭當天不能做的事情與獲得好運的3個生肖，快來看看你有沒有得到龍神的加持吧！
小孟老師分享3月20日當天不能做的事情：
一、別敲水龍頭
水龍頭顧名思義為「龍頭」，如果隨意敲打財運會下滑。
二、不要喝粥
因為在古代粥相傳為龍血，喝粥就象徵龍子被煮。
三、忌洗衣
因為龍抬頭的日子洗衣服太大力，會無形間傷到龍皮，影響到磁場。
四、不宜動刀與針線
古人說龍抬頭的日子最好別動刀，怕會誤砍到龍頭或刺到龍的眼睛，假如生病則沒關係。
五、別磨食材
在龍抬頭當天磨食材會讓龍王不開心，怕會傷到龍的頭部。
六、忌說關門
因為龍抬頭是吉日，要開門迎接龍王，不要說關門，以免龍氣進不來。
七、不要吃龍蝦
因為龍蝦又意旨龍王，建議不要吃蝦。
八、屬龍者不宜洗頭
因為屬龍為飛龍在天，當天洗頭代表洗龍頭，會傷到龍頭，建議隔天再洗。
小孟老師指出，當天也是土地公生日，加上濟公活佛，有3生肖拜拜會得到龍神的加持：
生肖虎
可以拜土地公與濟公，能夠為你的靈感、財運加分，如果有閒錢也不妨小試手氣，有機會獲得額外的財富。
生肖龍
當天可趁土地公與濟公生日時去拜拜，能夠讓學習取得更高成就，如果想開發副業，可在此時獲得新的靈感。
生肖鼠
屬鼠的人拜拜就可以得到龍神加持，無論做什麼事都能克服挑戰，而且投資運也很好。
如何祭拜土地公呢？小孟老師建議準備3到5樣東西去拜拜，因為單數為陽代表級數，土地公也喜歡吃甜食，可準備花生、湯圓與甜酒。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
