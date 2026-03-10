金土合相「4生肖」快整理財務！龍投資先別衝、蛇合作明算帳

近日金星合土星，金錢觀轉向務實保守。未來20天，不少人會突然意識到過去忽略的財務細節，會發現不必要的支出、風險太高的投資、或是不合理的分帳等。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，這是重新整理財務、迎向未來的好時機，有四個生肖特別容易感受到這股能量，不妨仔細對帳、調整布局，趁勢整理財務，讓金錢關係更健康。

生肖牛／盤點支出 財庫更穩

未來20天，生肖牛很容易開始重新檢視自己的金錢流向。也許是在查看帳戶或整理開銷時，突然發現有些支出其實可以省下來。牛本來就耐心過人，只要稍微調整儲蓄比例或資金配置，長期下來財務狀況會變更穩定。對生肖牛來說，穩紮穩打才是長久之道。

生肖龍／投資停看聽 先別衝

生肖龍對投資機會一向敏感，但未來20天建議多一點耐心。如果最近出現讓你心動的投資計畫，建議先觀察市場狀況，不要急著進場。龍不適合炒短線，更適合長線局，保持冷靜，反而更容易看見真正的機會。

生肖蛇／合作關係 要明算帳

未來20天，生肖蛇可能會重新思考合作關係中的金錢分配。無論是和朋友合資、工作專案，或是家庭開銷分配，有些過去沒有講清楚的金錢細節可能會浮上檯面，最好重新整理合約，更清楚分帳。蛇觀察力敏銳，只要用理性與溝通取代情緒，說清楚反而讓合作關係更長久、更和諧。

生肖猴／斜槓人生 大膽開源

生肖猴未來20天可能開始思考，是否能增加多元收入的問題。無論副業、技能變現或新的工作模式，都可能為猴帶來靈感。猴適應力向來很強，雖然不一定要馬上行動，但建議猴慢慢規劃第二條收入方向，未來財務結構也會變得更靈活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。