春分撞日「龍抬頭」！命理師曝三生肖事業大旺、四生肖當心意外之災

2026年3月20日是節氣「春分」，會在晚上22時45分42秒交節氣，當天也逢農曆是二月初二龍抬頭的日子。命理師柯柏成臉書分享，春分這天白天黑夜平分，各為12小時，且春分平衡春季，代表陰陽平衡。

柯柏成說，2026年春分尤其特殊，不僅是晝夜等長，在占星學上是太陽進入牡羊座的零度點。交節氣能量純淨，也是「龍抬頭」土地公做頭牙。這天象徵著「開端」與「行動力」的疊加，因此若想衝事業、拚業績，這天一定要向地公祈願。

柯柏成說，春分木氣登頂，八字喜木或火的生肖會最旺。包括豬、兔、羊，這三生肖構成「亥卯未」三合木局，得到天地正氣加持，貴人運強，心想事成。尤其在創意、教育、文化產業或新計畫啟動上，會感覺格外順利。

柯柏成提醒有四個生肖屬土，包括牛、羊、狗、龍，要多注意健康問題。要注意腸胃問題，少吃生冷食物，多吃地瓜、山藥養胃。也要注意情緒壓力，避免過度憂思緊張。另外土主肌肉筋骨，木主撞擊，戶外活動要注意跌倒或意外傷害，尤其要保護關節。

柯柏成也分享加碼開運方法，春分用「「綠意」啟動生機。當天買一盆綠色植物，或是整理家中陽台花圃，也可以用透明花瓶插單數朵的香水百合，放在住家東方。老師也建議交節氣時可以打坐，或是早點躺平睡覺，都能吸取深層的平衡力量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。