唐綺陽星座運勢週報：獅子有女性貴人 雙魚感情別翻舊帳

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
【唐綺陽星座運勢週報03/09-03/15】

星象影響：木星順行、火星合水逆

本週木星順行在巨蟹座，放大對家、國家的情感連結與熱愛，影響星盤中15 - 30度有星者，生命進程將被推動。火星雙魚合相水星逆行，有機會回溯過往、表達內在感受，此時情緒升溫，當心易有焦躁感或發生爭執。

12星座個別影響：

牡羊：人際上多點耐心周旋，感情中做自己更討喜

雙子：當心易陷入複雜局勢，感情慎防三角糾葛

射手：事情卡關進度暫緩，感情面臨老問題需多聊聊

雙魚：工作需突破展現強勢，感情避免翻舊帳沒耐心

金牛：局勢翻轉重新布局，感情面臨關鍵抉擇

獅子：女性貴人帶動成長，感情中強勢者需拿捏分寸

處女：面臨挑戰但遇強則強，職場暗處藏桃花機會

魔羯：年輕能量圍繞身邊，感情與晚輩有所連結

巨蟹：事業談錢順風順水，感情穩定握有主導權

天秤：溝通順暢合作機會多，感情從朋友開始經營

天蠍：把握貴人資源爭取表現，感情處於主場優勢

水瓶：有望展開新局面，感情中積極主動才能突破

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

