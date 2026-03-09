聽新聞
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：獅子有女性貴人 雙魚感情別翻舊帳
【唐綺陽星座運勢週報03/09-03/15】
星象影響：木星順行、火星合水逆
本週木星順行在巨蟹座，放大對家、國家的情感連結與熱愛，影響星盤中15 - 30度有星者，生命進程將被推動。火星雙魚合相水星逆行，有機會回溯過往、表達內在感受，此時情緒升溫，當心易有焦躁感或發生爭執。
12星座個別影響：
牡羊：人際上多點耐心周旋，感情中做自己更討喜
雙子：當心易陷入複雜局勢，感情慎防三角糾葛
射手：事情卡關進度暫緩，感情面臨老問題需多聊聊
雙魚：工作需突破展現強勢，感情避免翻舊帳沒耐心
金牛：局勢翻轉重新布局，感情面臨關鍵抉擇
獅子：女性貴人帶動成長，感情中強勢者需拿捏分寸
處女：面臨挑戰但遇強則強，職場暗處藏桃花機會
魔羯：年輕能量圍繞身邊，感情與晚輩有所連結
巨蟹：事業談錢順風順水，感情穩定握有主導權
天秤：溝通順暢合作機會多，感情從朋友開始經營
天蠍：把握貴人資源爭取表現，感情處於主場優勢
水瓶：有望展開新局面，感情中積極主動才能突破
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。