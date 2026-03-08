快訊

經典賽Live／4局下古林睿煬再度完美封鎖！中華1：0南韓

蔡阿嘎「送2張WBC門票」！實測台灣人多愛玩Threads 6分鐘網友就找到

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭「健康存錢筒」2.0 首創動動點數折抵食青食堂餐費讓長輩大讚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
維安長青食堂6菜1湯，還有水果供餐豐盛，長者把滿滿的便當帶回家。記者戴永華／攝影
維安長青食堂6菜1湯，還有水果供餐豐盛，長者把滿滿的便當帶回家。記者戴永華／攝影

宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」計畫再升級，即日起長輩透過在社區運動所累積的點數，可以用於長青食堂折抵餐費，或把熱騰騰的便當帶回家；縣政府首創的這招正中長者的心，鼓勵他們量完血壓、做了運動就有健康點數，省錢抵餐費又吃到營養，開心動起來。

很多長輩經常窩在家不出門，宜蘭縣政府111年推動「健康存錢筒．愛的零用金」，透過集點鼓勵長者走到社區活動中心參與活動，包括健康講座、量血壓及做運動可獲不同的點數，兌換「好生活柑仔店」行動車的生活用品。

這項「健康存錢筒．愛的零用金」全國首創，113年榮獲「天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎；112年「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」高齡友善城市類創新獎，展開推動高齡友善政策的亮眼成果。

根據縣政府統計至去年底，參與集點人數從最早4422人提升至10642人，成長約141%，而「好生活柑仔店」行動車巡迴服務全縣12鄉鎮市、168個社區單位跑透透，提供貼近長者需求的用品與健康支持。

縣府最近進一步把健康存錢筒．愛的零用金提升2.0版「點食成金」，長者每月可使用50、100、150或200點折抵食青食堂餐費50、100、150或200元。代理縣長林茂盛表示，擴大點數用途到餐食支出，鼓勵長者兼顧健康促進、營養補充與社會參與，讓長者都能健康、開心參與活動。

社會處長林蒼蔡說，「健康存錢筒．愛的零用金」點數運用的初心是商品多樣化、服務多元化、長者便利化，讓今天的父母、明天的我們都能夠在熟悉的社區，安心且有尊嚴安老，打造活得久、也活得好的共好社會。

宜蘭140幾個長青食堂據點，以羅東維安社區發展協會長青食堂為例，該食堂自開辦以來人數成長至目前近170位，供應6菜1湯多樣化，周三有甜湯、月底有加菜，另為掌握長者人數及供菜數量，發明專屬「用餐名牌」，長者領取個人名牌後取餐，展現餐飲服務用心與創意；扣掉政府補貼及民眾贊助食材，長者每餐只要35元，如今有健康點數抵用，吃飯幾乎不用錢。

宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」升級2.0，在社區運動累積的點數可以折抵長青食堂餐費，縣府鼓勵長輩多運動，又能吃出營養健康。圖／縣府提供
宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」升級2.0，在社區運動累積的點數可以折抵長青食堂餐費，縣府鼓勵長輩多運動，又能吃出營養健康。圖／縣府提供

維安長青食堂6菜1湯供餐豐盛，用餐長者 人數從原本53人增加至目前將近170人，還有人等候排隊，服務品質大受歡迎。記者戴永華／攝影
維安長青食堂6菜1湯供餐豐盛，用餐長者 人數從原本53人增加至目前將近170人，還有人等候排隊，服務品質大受歡迎。記者戴永華／攝影

宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」提升為2.0，鼓勵長輩出門動一動累積點數，可以折抵食青食堂餐費，免費帶回飽滿的便當，超級划算。記者戴永華／攝影
宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」提升為2.0，鼓勵長輩出門動一動累積點數，可以折抵食青食堂餐費，免費帶回飽滿的便當，超級划算。記者戴永華／攝影

宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」升級2.0，在社區運動累積的點數可以折抵長青食堂餐費，縣府鼓勵長輩多運動，又能吃出營養健康。記者戴永華／攝影
宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」升級2.0，在社區運動累積的點數可以折抵長青食堂餐費，縣府鼓勵長輩多運動，又能吃出營養健康。記者戴永華／攝影

宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」提升為2.0，鼓勵長輩出門動一動累積點數，中午到食青食堂使用點數折抵餐費，不但有運動，又吃出營養健康。記者戴永華／攝影
宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」提升為2.0，鼓勵長輩出門動一動累積點數，中午到食青食堂使用點數折抵餐費，不但有運動，又吃出營養健康。記者戴永華／攝影

長青食堂供餐豐盛，長者可以一起用餐聊天，或是包滿滿的便當帶回家。記者戴永華／攝影
長青食堂供餐豐盛，長者可以一起用餐聊天，或是包滿滿的便當帶回家。記者戴永華／攝影

長青食堂供餐豐盛，有肉、有菜還有水果，長者可以一起用餐聊天，或是包滿滿的便當帶回家。記者戴永華／攝影
長青食堂供餐豐盛，有肉、有菜還有水果，長者可以一起用餐聊天，或是包滿滿的便當帶回家。記者戴永華／攝影

發明專屬「用餐名牌」，長者領取個人名牌後取餐，以利掌握人數與供餐數量，原本吃一餐35元，如今有健康點數可抵用，吃飯幾乎不用錢。記者戴永華／攝影
發明專屬「用餐名牌」，長者領取個人名牌後取餐，以利掌握人數與供餐數量，原本吃一餐35元，如今有健康點數可抵用，吃飯幾乎不用錢。記者戴永華／攝影

宜蘭 林茂盛

延伸閱讀

芥菜種會台東關山辦健走 盼串聯全台關注照顧者

全家會員衝破2,000萬！Fa 點流通1,600億點 3月大兌點開跑

送餐也是評估風險 老盟：居服員應扮演守門員

相關新聞

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

「基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

棒球迷好消息 宜蘭羅運棒球場升級將爭取中職賽事

世界棒球經典賽（WBC）預賽登場，在台灣又掀起一波棒球熱。宜蘭縣政府優化羅東運動公園棒球場，包括整修紅土與草皮、更新照明燈、增設看台座椅等，預計這個月完工，縣府今天表示，將爭取中華職棒等賽事到宜蘭舉辦，讓棒球迷就近欣賞職棒賽事。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。