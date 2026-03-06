快訊

朝天宮國運籤「黃金忽然變成鐵」命中股災？廟方說話了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣北港朝天宮今年由董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今年由董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影

今年大年初四雲林北港朝天宮抽出六支公籤，其中被外界視為國運籤的「港運籤」籤文「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」，因近日國際局勢動盪，籤文意外引起討論，認為與現況相符，廟方強調，該籤意指凡事要以和為貴，才不會衍生很多事情，意味各界應和諧相處。

朝天宮今年年初四抽公籤，外界關注且被視為「國運籤」的港運籤，第一籤就抽到「己卯」籤，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」當時引起不少討論與解讀。

當時朝天宮董事長蔡咏鍀解釋，這隻港運籤屬於中下籤，意味各界和諧相處，政黨間不要再鬥爭，會影響人民，希望不管哪一個政黨都能直接為百姓著想。

近期國際情勢動盪，全球股市與台股一度連番重挫，黃金價格也出現明顯波動，有媒體報導指出，部分民眾認為籤詩所言「黃金忽然變成鐵」似與現況相呼應，引發網路與地方議論。

對此，朝天宮總幹事何宗霖表示，籤詩重在提醒「人和為貴」，只要人與人之間能和氣相處，許多紛擾自然不致擴大。不論是國際局勢或國內環境，皆應以和為先。他也指出，籤詩的解讀並非外界想像般單純，應回歸其勸世、警世的本意看待。

雲林縣北港朝天宮今年由董事長蔡咏鍀（中）依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今年由董事長蔡咏鍀（中）依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影

