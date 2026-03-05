快訊

公私攜手捐近5萬件保暖織品 相當2座台北101高度！扶助獨老、偏鄉兒少

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，與內政部合作啟動首次「獨老普查」。記者廖靜清／攝影
入冬以來，冷氣團接連襲台，氣溫急凍引起血管收縮，增加心肌梗塞、中風、猝死個案。衛福部今舉行「2026冬日送暖計畫」公益捐贈感謝記者會，企業捐贈將近2座台北101高度的織品保暖裝備，提供給有需要獨居長者與偏鄉兒少，物資已在1月底前完成19個縣市配送作業。

衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，目前全台約有70萬名獨居或「兩老同住」的長者，為防範孤獨死事件持續增加，今年1月已經正式啟動全國性「獨老普查」，挨家挨戶訪查，全面盤點長者生活現況與需求，作為後續社區照護與緊急支援政策的重要依據。

張美美指出，因65歲的長輩仍有不錯的行動能力，且大多仍維持社會活動，所以「獨居長者概況調查」將優先訪視75歲以上長者。其重點在於了解生活現況、家庭支持系統與健康狀態，並依自理能力與安全風險進行分級管理，希望能建立更完善的長照與預防孤獨網絡。

近日發生「長照送餐掛門口、不知獨居老人亡」憾事，張美美強調，衛福部啟動「獨老普查」，關懷獨居老人，與內政部合作，運用社會韌性特別預算編列的62億元，預計在二年內完成首次「獨居長者概況調查」。未來送餐會加強關懷服務、觀察長者是否有其他需求，適時發揮緊急狀況處理及協助轉介。

獨居老人面臨健康衰退、生活照顧不足與心理孤獨等困境，需要社會大眾伸出援手。元亨精紡工業股份有限公司發起「2026冬日送暖計畫」，捐出4萬7,998件保暖裝備，提供給有需要之獨居長者與偏鄉兒少，透過衛福部的捐贈分配，物資在一月底前已完成全台19個縣市配送作業。

元亨精紡協理陳人豪表示，長年在中彰投做公益，這次是首次與衛福部合作，希望能將愛心傳達至弱勢族群。有鑑於寒流來襲常發生猝死意外，捐贈將近2座台北101高度的織品，將溫暖送到有需要的地方。未來也計畫持續與公部門合作，補助涼感風扇衣給有需要的勞工，降低夏日的熱傷害。

元亨精紡捐贈物資，包括成人及兒童手套、帽子、圍巾、圍脖、襪子，以及嬰幼兒帽款與襪子等。依配送統計，新北市8,425件、台中市5,975件及高雄市5,664件為主要受贈地區，確保保暖物資能及時挹注需求量較高之區域，降低低溫引發健康風險之可能性。

衛福部頒發感謝狀致謝本土企業，寒冬送暖捐贈近5萬件織品。記者廖靜清／攝影
