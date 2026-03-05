快訊

驚蟄+天赦日！今日「最強轉運日」命理師曝求財必做2事：成為天選之人

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老透露今日想改運必做的2件事與要注意的3件事。圖／AI生成
你知道今天是春節過後的最強轉運日嗎？命理專家王老師發布影片，透露今日想改運必做的2件事與要注意的3件事，只要能做好，今年就會財運滿滿。

王老師在臉書發布影片，3月5日是今年春節過後的最強轉運日，只需做好2件事情，今年你就會「財運滿滿」，成為天選之人。

今日是24節氣驚蟄搭配春季天赦日，為萬物甦醒、破土而出之象，上天開恩赦罪、化解業力的能量，一定要把握今天、清除障礙、引財入庫。想翻轉運勢的朋友，你可以：

一、點燈續財法

可以在家裡財位或正東方點蠟燭、或點上暖黃色的燈，也能夠去廟裡點財神燈或是光明燈，能量更強。

二、建議到天公廟或供有虎爺的廟

去廟裡參拜、補財庫，祈求時先誠心懺悔請求赦罪，並發願行善，才能許願。

不過有3件事要注意：

一、今日不宜嫁娶

俗話說「驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方」。

二、忌動怒

驚蟄之日動怒，會惹怒雷神；天赦日動怒，福報更會打折、易招來口舌是非。

三、千萬別殺生

天赦日上天開恩赦罪，殺生將與上天的慈悲能量相背離，求財者建議茹素一天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

驚蟄 財運 光明燈 天赦日

