「老祖宗保佑我」！3生肖今年受祖先庇蔭運勢超旺...虎多拜拜、他最強運

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家書珩老師在節目中分享3個今年受祖先保佑的生肖。圖／AI生成

今年什麼生肖的人好運連連呢？命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年受祖先保佑的生肖，快來看看你也沒有這方面的好運吧！

TOP3 生肖虎／三合助攻 心想事成

屬虎的人今年剛好是寅午三合，能量非常充沛，本來虎事業心就很重，加上三合的加持，向前衝的力道非常足夠，再加上今年有一顆吉星「太陽星」降臨，代表你會遇到男性祖宗保佑，例如爺爺、外公、曾祖之類，可以多去拜祖先尋求庇護。但也要當心「火過旺」的問題，做決定不要操之過急。

TOP2 生肖狗／太歲加持 厚積薄發

今年剛好戌午半合，會獲得太歲神的加持，加上地解星跟三台星到來，可以讓你逢凶化吉，拖很久的事情也能順利解決。此外，今年的財運也很好，之前的努力能得到厚積薄發的回饋，無論是房地產還是股票都能讓你賺錢，建議一定要參加清明祭祀，誠心誠意向祖宗說出願望，都會幫你實現的。

TOP1 生肖羊／天降甘霖 六合大吉

屬羊的人今年是生肖中運勢最強運的，在事業上有玉堂這個吉星到來，同時六合、還有紅鸞進來，會感受到左右逢源之外，想要做的事情也能迅速解決，記得長輩都是你今年的貴人，只要你求助，都能幫你順利完成，什麼事都迎刃而解，且今年也適合結婚、生小孩、搬家，可以在清明時對祖先好好說願望，便能獲得保佑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

今年什麼生肖的人好運連連呢？命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年受祖先保佑的生肖，快來看看你也沒有這方面的好運吧！

很容易受傷！內心敏感三星座...巨蟹最會讀空氣、她聖母心大爆發

每個人的個性不盡相同，無論對方有什麼特質，我們都應該尊重、包容，才能營造和諧友善的社會。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個內心特別敏感的星座，請參考太陽、上升、月亮、4宮星座。

驚蟄+天赦日！今日「最強轉運日」命理師曝求財必做2事：成為天選之人

你知道今天是春節過後的最強轉運日嗎？命理專家王老師發布影片，透露今日想改運必做的2件事與要注意的3件事，只要能做好，今年就會財運滿滿。

今晚10時入驚蟄 四生肖留意血光之災 調理首重「春夏養陽」

今天晚上10時會進入「驚蟄」節氣，以上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠，象徵春雷初響，萬物萌發之景象，命理師楊登嵙說，春季是肝火旺盛的時候，健康要注意的生肖是屬兔、龍、狗、雞，注意保暖，預防感冒最重要，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄…超強轉運法必看

2026年3月5日的「天赦日」碰上「驚蟄」，命理師建議利用這一天的能量翻轉財運。

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

驚蟄過後，所有生肖鼠、龍、馬及豬將迎來幸運時期，貴人運勢高漲。這四個生肖的人將因其特質和行為，獲得長輩提攜、同儕支持及意外的幫助，財運亨通。

