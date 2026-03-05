「老祖宗保佑我」！3生肖今年受祖先庇蔭運勢超旺...虎多拜拜、他最強運

今年什麼生肖的人好運連連呢？命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年受祖先保佑的生肖，快來看看你也沒有這方面的好運吧！

TOP3 生肖虎／三合助攻 心想事成

屬虎的人今年剛好是寅午三合，能量非常充沛，本來虎事業心就很重，加上三合的加持，向前衝的力道非常足夠，再加上今年有一顆吉星「太陽星」降臨，代表你會遇到男性祖宗保佑，例如爺爺、外公、曾祖之類，可以多去拜祖先尋求庇護。但也要當心「火過旺」的問題，做決定不要操之過急。

TOP2 生肖狗／太歲加持 厚積薄發

今年剛好戌午半合，會獲得太歲神的加持，加上地解星跟三台星到來，可以讓你逢凶化吉，拖很久的事情也能順利解決。此外，今年的財運也很好，之前的努力能得到厚積薄發的回饋，無論是房地產還是股票都能讓你賺錢，建議一定要參加清明祭祀，誠心誠意向祖宗說出願望，都會幫你實現的。

TOP1 生肖羊／天降甘霖 六合大吉

屬羊的人今年是生肖中運勢最強運的，在事業上有玉堂這個吉星到來，同時六合、還有紅鸞進來，會感受到左右逢源之外，想要做的事情也能迅速解決，記得長輩都是你今年的貴人，只要你求助，都能幫你順利完成，什麼事都迎刃而解，且今年也適合結婚、生小孩、搬家，可以在清明時對祖先好好說願望，便能獲得保佑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。